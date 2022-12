Vendredi tout est permis du 30 décembre 2022 : les invités d’Arthur ce soir sur TF1

5 ( 11 )

Vendredi tout est permis du 30 décembre 2022 : qui sont les invités d’Arthur ce soir ? Ce soir en deuxième partie de soirée sur TF1, retrouvez un nouveau numéro inédit « Vendredi tout est permis ». On vous propose de découvrir dès maintenant quels invités seront aux côtés d’Arthur pour relever des défis toujours aussi drôles.







A suivre après « Camille et Images », dès 23h20, sur TF1 et en replay sur MYTF1.







Vendredi tout est permis du 30 décembre 2022, les invités

Au programme, de grands moments de rires, le tout en compagnie d’invités exceptionnels : Anne-Sophie Girard, Karima Charni, Christophe Licata, Titoff, Majid Berhila, Jhon Rachid, Donel Jack’sman, et Viktor Vincent.

Cette joyeuse bande relèvera avec humour et dérision les défis de l’émission : Pita Challenge, In The Dark, Speed Quiz, Lets Dance, Photomime… Séquences cultes en perspective ! Vous l’aurez compris, ce vendredi encore, tout est permis et la bonne humeur garantie !



Vendredi tout est permis, extrait vidéo du 30 décembre

En attendant ce soir, petit extrait vidéo de ce qui vous attend.

