« Vivement dimanche » du 18 décembre 2022 : les invités de Michel Drucker aujourd’hui ! Aujourd’hui, et comme chaque dimanche après-midi, Michel Drucker vous donne rendez-vous dès 13h30 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche »







« Vivement dimanche » du 18 décembre 2022 : les invités

Voici la liste des invités de dimanche après-midi:

– Durant la première partie de l’émission, c’est Omar Sy qui sera l’invité principal de l’émission. Il viendra notamment évoquer la sortie de son nouveau film « Tirailleurs » de Mathieu Vadepied. Sortie en salles le 4 janvier prochain. Dans ce film, Omar Sy campe le rôle de Bakary Diallo qui s’enrôle dans l’armée française pour rejoindre Thierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force. Envoyés sur le front, père et fils vont devoir affronter la guerre ensemble. Galvanisé par la fougue de son officier qui veut le conduire au cœur de la bataille, Thierno va s’affranchir et apprendre à devenir un homme, tandis que Bakary va tout faire pour l’arracher aux combats et le ramener sain et sauf. Pour info ce film a fait partie de la sélection officielle du dernier Festival de Cannes



– Durant la seconde partie de l’émission, nous retrouverons de nombreux invités parmi lesquels Patrick Fiori, Antoine Ciosi, Jérôme Ciosi, Francine Massaini, Eric Fraticelli, Philippe Corti, Joséphine de Maeaux, Zazie, Cécile Bois.

En attendant le match de l’équipe de France contre l’Argentine, « Vivement dimanche » vous permettra à coup sûr de vous détendre avant cette FINALE tant attendue.

