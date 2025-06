Publicité





Vivement Dimanche du 15 juin 2025 : les invités de Michel Drucker – Aujourd’hui et comme chaque dimanche, Michel Drucker vous donne rendez-vous sur France 3 pour un numéro inédit de son divertissement dominical « Vivement dimanche ». Découvrez dès maintenant les invités du jour.





Rendez-vous à 13h30 sur France 3 ou sur france.tv pour le replay.







Vivement Dimanche du 15 juin 2025 : les invités

Aujourd’hui pour le retour de « Vivement dimanche », Michel Drucker reçoit Évelyne Dhéliat, figure emblématique de la météo, Anny Duperey, comédienne au grand cœur, Jacques Legros, journaliste et visage du 13h, Jérémy Frérot, chanteur à la sensibilité pop, ainsi que le caricaturiste Emmanuel Chaunu, pour un moment mêlant émotion, souvenirs et humour.

Place ensuite à la nostalgie et à la fête avec Denise Fabre, icône de la télévision, Francis Vandenhende, restaurateur de renom et époux de la regrettée Annie Cordy, Chico et les Gypsies pour une touche musicale ensoleillée, l’avocat et chroniqueur Roland Perez, et l’humoriste Pierre Douglas, pour clore l’émission sur une note joyeuse.



Vivement Dimanche, rappel présentation de la nouvelle saison

Ce rendez-vous dominical met à l’honneur une grande diversité de talents, avec Michel Drucker accueillant des invités pour discuter de leurs parcours et de leurs racines régionales. Chaque mois, un hommage sera rendu à des artistes disparus. Sur le célèbre canapé rouge, des personnalités emblématiques, ainsi que des acteurs secondaires des fictions de France Télévisions, se succéderont.

Les téléspectateurs pourront revivre chaque semaine les chansons iconiques des années 1970 et 1980. Michel Drucker mettra également en avant de nouveaux talents, tels que le magicien David Jarre et le mentaliste Viktor Vincent, tandis que Nathan Devers ajoutera une dimension littéraire à ses interventions mensuelles.

Le caricaturiste Chaunu apportera une touche d’humour en revisitant la carrière des invités, tandis que des humoristes comme Anne Roumanoff, Olivier de Benoist, Mathieu Madénian, Willy Rovelli, Alex Vizorek, ainsi que de nouveaux talents, continueront de diffuser une énergie joyeuse et pétillante dans l’émission.

Retrouvez aussi « Vivement dimanche » en replay et en streaming vidéo sur France.TV