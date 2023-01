66 minutes du 1er janvier : sommaire et reportages ce dimanche (vidéos)

3 ( 2 )

66 minutes du 1er janvier 2023, sommaire et reportages – En ce premier jour de l’année et comme chaque dimanche soir, retrouvez deux numéros de « 66 minutes« . Xavier de Moulins vous attend pour un inédit et une rediffusion de Grand Format sur M6. On vous propose dès maintenant d’en découvrir le sommaire.







A suivre dès 17h55 sur la chaîne, puis en replay et en streaming gratuit sur 6Play







66 minutes du 1er janvier 2023, sommaire et extraits vidéos

A 17h55 dans 66 minutes Grand Format

🔵 « Vienne, nouvelle ville la plus agréable au monde » (inédit)

Et si vous commenciez l’année en visitant une ville à la douceur de vivre incomparable?



🔵 « Brisbane: la nouvelle pépite australienne »

C’est la ville qui monte, en Australie. Pour attirer les Français, Brisbane compte sur son dynamisme économique et sa nature luxuriante !

Reportages, portraits, enquêtes, « 66 Minutes : grand format » explore l’actualité avec un reportage sur un fait divers, un phénomène de société ou un événement de l’actualité internationale.

