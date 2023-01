« And just like that… », la suite de « Sex and the City », ce soir sur TF1 (4 janvier)

5 ( 2 )

And just like that…, vos épisodes inédits du mercredi 4 janvier 2023 – La série évènement « And just like that… », suite de la série culte « Sex and the City », débarque ce soir en deuxième partie de soirée sur TF1 ! Au programme aujourd’hui, les deux premiers épisodes inédits.







Publicité





A suivre sur TF1 dès 22h45, juste après « The Resident », ou sur MYTF1 pour le replay et le streaming gratuit.







Publicité





« And just like that… » : vos deux épisodes du 4 janvier 2023

Épisode 1 « New-Yorkaise un jour… » : On retrouve Carrie, Charlotte et Miranda sans Samantha, partie vivre à Londres. Carrie travaille pour un podcast, Miranda reprend la fac et Charlotte s’investit en tant que parent d’élève et se fait une nouvelle amie, LTW. Carrie vit avec Big, Charlotte avec Harry et leurs deux filles, Lily et Rose. Miranda vit avec Steve, qui devient sourd, et leur fils Brady, qui ne lâche pas sa copine Louisa d’un pouce. Charlotte invite toute la bande au récital de piano de sa fille, Lily. On y retrouve Anthony et Stanford qui se disputent sans arrêt. Carrie, qui devait partir avec Big, décide finalement de rester à New York pour le concert. Big ne l’accompagne pas car il préfère faire du vélo chez lui avec sa coach.

Épisode 2 « La petite robe noire » : Carrie organise les funérailles de Big avec pudeur et dignité. Charlotte se sent coupable d’avoir accaparé Carrie au moment où Big s’éteignait. Après un premier contact calamiteux, Miranda et Che brisent la glace. L’avocate en fait de même avec sa professeure de droit, Nya Wallace, en venant à sa rescousse dans le métro. De retour chez elle, Carrie finit par craquer lorsqu’elle reçoit les cendres de Big. Elle avoue à ses amis qu’elle n’en veut à personne d’autre qu’à elle-même car elle avait changé ses projets peu avant la mort de Big. Miranda, Charlotte et Stanford font alors bloc autour d’elle pour la réconforter et lui changer les idées.



Publicité





Personnages et interprètes

Avec : Sarah Jessica Parker (Carrie Bradshaw), Kristin Davis (Charlotte York), Cynthia Nixon (Miranda Hobbes), Sara Ramirez (Che Diaz)

VIDEO la bande-annonce

Découvrez en avant-première des images de ce qui vous attend ce soir avec la bande-annonce.

#EVENEMENT Inédit, « And just like that… », un nouveau chapitre de « Sex & the City ». 📺 MERCREDI à 22H45 sur #TF1. pic.twitter.com/KCloJCGpIM — TF1_programmes_evenements (@TF1PROEvenement) January 1, 2023

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 2 Aucune note