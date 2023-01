5 ( 8 )

C ce soir du 4 janvier 2023, invités et sommaire – Karim Rissouli vous donne rendez-vous ce mercredi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C ce soir ». Aujourd'hui, il a pour thème « Tirailleurs : un film pour l'Histoire ? « .







Rendez-vous dès 22h30 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C ce soir du 4 janvier 2023 : sommaire et invités

Quand le cinéma répare la mémoire : celle des tirailleurs sénégalais de la première guerre mondiale, ces hommes venus d’Afrique pour combattre aux côtés des Poilus dans les tranchées françaises… Des oubliés de l’Histoire mis en lumière par Omar SY dans son dernier film, « Tirailleurs », sorti aujourd’hui au cinéma…

Avec :



📌 Omar Sy, acteur, producteur, à l’affiche du film « Tirailleurs » en salle ce mercredi 04 janvier

📌 Mathieu Vadepied, réalisateur du film « Tirailleurs » en salle ce mercredi 04 janvier

📌 Aïssata Seck, présidente de l’association pour la mémoire et l’histoire des tirailleurs sénégalais

📌 Michel Goya, ancien colonel des Troupes de marine, historien de la première guerre mondiale, conseiller historique et militaire pour le film « Tirailleurs » en salle ce mercredi 04 janvier, essayiste

📌 Constance Rivière, directrice générale du palais de la Porte Dorée

