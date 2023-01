5 ( 7 )

C à vous du 11 janvier 2023, invités et sommaire – Ce mercredi et comme chaque soir, Anne-Elisabeth Lemoine présente un nouveau numéro inédit de « C à vous » sur France 5. Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 11 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites : malgré la mobilisation annoncée, le gouvernement affirme qu’il ira « jusqu’au bout ». On en parle avec Olivier Veran, ministre délégué chargé du Renouveau démocratique et porte-parole du gouvernement

🔵 ⚽ Dans le 5/5 de Matthieu Belliard : Noël Le Graët mis en retrait de la Fédération Française de Football : l’analyse de Daniel Riolo, journaliste éditorialiste chez RMC Sport

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais Chateaux Saint James Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Nathalie Rheims présente son livre “Au long des jours”, disponible dès aujourd’hui aux Editions Léo Scheer

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Francis Huster et Michel Leeb pour la pièce “Les Pigeons”, à partir du 19 janvier au Théâtre des Nouveautés

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mercredi 11 janvier 2023 à 19h sur France 5.



