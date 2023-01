5 ( 3 )

C à vous du 17 janvier 2023, invités et sommaire – Ce mardi et comme chaque soir sur France 5, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 17 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 La réforme des retraites, un projet ni « urgent », ni « juste » ? François Hollande est l’invité de C à vous

🔵 📌 “L’Affaire d’Outreau” : 20 ans après, retour sur un terrible fiasco judiciaire dans une série documentaire exceptionnelle. Dominique Wiel, acquitté et Agnès Pizzini, co-réalisatrice du documentaire, sont sur le plateau de C à vous

🔵 🎵 Dans le live, Mickey 3D présente son nouvel album “Nous étions des humains”

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Camille Saint-M’leux, chef du restaurant la Villa9Trois, à Montreuil

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Fabrice Eboué, pour son spectacle “Adieu Hier”, en tournée dans toute la France

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce mardi 17 janvier 2023 à 19h sur France 5.



