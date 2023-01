C à vous du 4 janvier 2023 avec Nabilla, tous les invités et le sommaire

5 ( 9 )

C à vous du 4 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre en Ukraine : l’armée russe ébranlée par une frappe ukrainienne en zone occupée, au moins 89 soldats tués. Décryptage avec Sylvie Bermann, ancienne ambassadeur de France en Russie et auteure du livre “Madame l’Ambassadeur” aux Editions Tallandier

🔵 📌 Réforme des retraites : les syndicats prêts à la mobilisation en cas de recul de l’âge de départ. Yvan Ricordeau, secrétaire national de la

CFDT, en charge du dossier des retraites, est l’invité de C à vous

🔵 Dans le 5/5 de Matthieu Belliard : Enfin, les derniers tirailleurs sénégalais pourront rentrer définitivement dans leur pays d’origine tout en touchant leur minimum vieillesse. On en parle avec Rachid Benzine, politologue, spécialiste des questions mémorielles,

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef de “La Maison dans le Parc” à Nancy

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Nabilla présente la série “Cosmic Love“, à partir du 6 janvier sur la plateforme Prime Vidéo

🔵 🎵 Dans la suite de C à vous : Sheila, pour le documentaire “Sheila, toutes ces vies-là”, diffusé le vendredi 6 janvier 21h10 sur France 3 et en tournée dans toute la France

