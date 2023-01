5 ( 7 )

C à vous du 6 janvier 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 6 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites, prix de l’énergie, inflation : une rentrée sur fond de crises pour l’exécutif. On en parle avec Frederic Dabi, directeur général de l’Ifop

🔵 📌 COVID-19, inflation, réchauffement climatique : la santé mentale des Français face aux épreuves. Analyses d’Antoine Pelissolo et de Christophe André, qui publient “La nouvelle peur des autres. Trac, timidité et phobie sociale” aux éditions Odile Jacob.

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Les journalistes Adeline Francois et Christophe Delay, qui présentent la matinale « Première Édition » de BFM TV

🔵 🎵 Dans la suite de C à vous : spéciale BFM TV avec : Marc-Olivier Fogiel directeur général, Apolline de Malherbe présentatrice du « Face à face »,

Maxime Switek en charge du « 22h Max » et Bruce Toussaint à la tête du « Live Toussaint ».

