C à vous du 9 janvier 2023, invités et sommaire – Ce lundi soir, Anne-Elisabeth Lemoine présente un nouveau numéro inédit de « C à vous » sur France 5. Quels sont les invités et le sommaire aujourd’hui ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 19h sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C à vous du 9 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Brésil, Iran, Ukraine… Une rentrée internationale sous tension. On en parle avec Bernard Guetta, député européen, spécialiste en géopolitique, dans C à vous

🔵 📌 Affaire PPDA : Dans son livre “Honte” à paraître le 11 janvier aux Editions Lattes, Florence Porcel revient sur les deux viols dont elle accuse Patrick Poivre d’Arvor. Elle est l’invitée de C à vous.

🔵 Dans le 5 sur 5 : Mémoires du prince Harry, décryptage avec Adélaïde de Clermont-Tonnerre, directrice de la rédaction du magazine Point de Vue

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Chef Julien Dumas, Relais Chateaux Saint James Paris

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Françoise Fabian et oxmO Puccino, pour le spectacle “Marcel”, à partir du 26 janvier au 13ème Art à Paris

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Vincent Dedienne et François Damiens présentent la série “Les Amateurs – saison 2”, depuis le 4 janvier sur Disney+

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce lundi 9 janvier 2023 à 19h sur France 5.



