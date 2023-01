5 ( 6 )

C dans l’air du 9 janvier 2023, invités et sommaire – Une nouvelle semaine débute et Caroline Roux vous donne rendez-vous ce lundi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C dans l’air ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout.







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5







C dans l’air du 9 janvier 2023 : le sommaire

🔵 Parmi les nombreuses contraintes qui s’imposent aux Français, il y a l’inflation. Depuis quelques mois, une nouvelle angoisse est apparue pour de nombreux ménages : celle de ne pas parvenir à boucler ses fins de mois.

🔵 Le lithium est devenu indispensable à la fabrication des batteries électriques, indispensables à la transition énergétique. Ce matériaux devient donc un enjeu fondamental de souveraineté. Mais les projets miniers en Europe ne sont pas toujours bien accueillis.



