Ça commence aujourd’hui du 27 janvier 2023 : sommaire de l’émission en direct ce vendredi

Ça commence aujourd’hui du 27 janvier 2023, le sommaire – Ce vendredi après-midi, pour bien finir la semaine, Faustine Bollaert vous donne rendez-vous sur France 2 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Ça commence aujourd’hui ». Et aujourd’hui, l’émission aura lieu en direct et s’intéressera à des affaires non élucidées !







Rendez-vous dès 13h55 sur France 2 ou sur france.tv pour le replay.







Ça commence aujourd’hui du 27 janvier 2023, « Affaires non élucidées depuis 10,20, et même 30 ans »

Ce sont des affaires non-élucidées depuis 10, 20 et même 30 ans auxquelles nous allons nous intéresser en direct à 13h55, avec nos invités et nos experts !

📌 À la suite de ce direct, retrouvez Marc Geiger en live sur Instagram.

Tous les jours, Faustine Bollaert accueille sur le plateau de « Ça commence aujourd’hui » des hommes et des femmes qui évoquent des événements marquants de leur existence, pour permettre à d’autres d’avancer dans leur parcours: un rendez-vous positif et optimiste.

Un nouveau numéro de « Ça commence aujourd’hui » à retrouver ce vendredi dès 13h55 sur France 2.

