César Wagner du 6 janvier 2023 : votre épisode inédit ce soir sur France 2

César Wagner du 6 janvier 2023 – César Wagner, flic au grand cœur, célibataire endurci et hypocondriaque compulsif, est de retour en inédit ce soir sur France 2 ! Au programme aujourd’hui, l’épisode 6 de la saison 1 intitulé « L’Œil du lynx ».







A découvrir dès 21h10 sur la chaîne ou en avant-première puis replay sur France.TV







César Wagner du 6 janvier 2023 : votre épisode de ce soir

Dans la forêt vosgienne, les autorités retrouvent le corps sans vie d’une journaliste et militante de la cause animale, ainsi que le cadavre d’un lynx tué à l’aide d’un couteau de chasse. Immédiatement, la communauté de chasseurs est pointée du doigt. Ces tragiques évènements viennent exacerber un conflit virulent entre chasseurs et militants écologistes, dans une région où la présence de réserves naturelles est un véritable enjeu politique… César, saisi de l’affaire, a la surprise de rencontrer le Docteur Weiss en plein village des Vosges.

Avec : Gil Alma (César Wagner), Olivia Côte (Elise Beaumont), Coralie Russier (Léa Saskevitch), Etienne Diallo (Greg Rollot), Amaury de Crayencour (Arthur Weiss), Joséphine de Meaux (Koehler), Pierre Raby (Christophe Mondénian), Fanny Cottencon (Marie-Ange Wagner), Antonia de Rendinger (Philomène Fisher), Maxence Lapérouse (Thomas Letellier)



En guests : Patrick Chesnais (Gilles Weiss), Elodie Frenck (Zoé Malencon), Marc Citti (David Lantier), Axel Mandron (Major Taller)

