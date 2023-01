Demain nous appartient du 17 janvier : Lisa découvre la vérité (résumé + vidéo épisode 1342 en avance)

5 ( 10 )

Demain nous appartient du 17 janvier 2023, résumé en avance et extrait vidéo de l’épisode 1342 de DNA – Lisa découvre la vérité sur Roxane ce soir dans votre série de TF1 « Demain nous appartient ». En effet, elle est convaincue que Roxane et Aurélie Doumergue ne forment qu’une seule et même personne ! Et contre l’avis d’Aurore, elle compte bien creuse et aller au bout…







Un épisode inédit à découvrir dès 19h15 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Demain nous appartient du 17 janvier 2023 – résumé de l’épisode 1342

Lisa fait cavalier seul au commissariat. Aurore et Georges soutiennent coûte que coûte Roxane. Mais, Lisa est sur la bonne voie… Aurore essaie de brouiller les pistes. Jack reçoit une mauvaise nouvelle.

Pendant ce temps là, David est en danger. Une nouvelle amitié se forme au lycée. Manon passe à l’attaque.



Demain nous appartient du 17 janvier 2023 – vidéo des premières minutes de l’épisode

