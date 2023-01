Ici tout commence du 17 janvier : Ferigno viré du championnat ? (résumé + vidéo épisode 580)

5 ( 10 )

Ici tout commence du 17 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 580 – Théo va dénoncer Ferigno auprès de Clotilde et Rose ce soir dans votre série quotidienne « Ici tout commence ». Et Théo est clair : il exige que Clotilde vire Ferigno du championnat !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 17 janvier 2023 – résumé de l’épisode 580

A l’Institut Auguste Armand, Théo met la pression à Clotilde ! Il lui raconte tout et lui dit qu’elle n’a pas d’autre choix que de virer Ferigno. Petit moment confidences entre les sœurs Rochemont… Entre Vic et Théo, c’est terminé !

Mise sous pression, Clotilde impose une épreuve éliminatoire aux chefs. A l’économat, Zacharie prépare une surprise à Laetitia. Au Double A, Billie déchante en recroisant une vieille connaissance.



Ici tout commence du 17 janvier 2023 – vidéo premières minutes

