Un si grand soleil spoilers : la chute de Christophe, les résumés jusqu’au 27 janvier 2023

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 20 janvier 2023 – Qu’est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines de votre série quotidienne « Un si grand soleil » ? Si vous êtes impatient d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 23 au vendredi 27 janvier 2023.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que c’est le jour du mariage de Christophe et Cécile. Mais Christophe pourrait bien tout perdre ce jour là ! Et de son côté, Charles culpabilise…

Thaïs fait une déclaration à Robin mais ça ne se passe pas comme elle l’espérait. Et Kira décide d’avancer ! Quant à Enric, il tombe amoureux…

Un si grand soleil spoilers les résumés du 16 au 20 janvier 2023

Lundi 23 janvier 2023, épisode 1071 : Le jour du mariage est enfin arrivé pour Christophe et Cécile. Mais Christophe doit faire face à un fâcheux contretemps… De son côté, Kira se pose beaucoup de questions, contrairement à Thaïs.

Mardi 24 janvier 2023, épisode 1072 : Tandis que Johanna recroise Yann au commissariat, Cécile sent qu’une nouvelle vie s’offre à elle. De son côté, Claudine fait une rencontre qui ne la laisse pas indifférente, et elle n’est pas la seule.

Mercredi 25 janvier 2023, épisode 1073 : Alors que Charles a beaucoup de remords, Claudine n’est pas prête à se laisser marcher sur les pieds. De son côté, Enzo culpabilise, et Margot est d’excellente humeur, contrairement à Thaïs.

Jeudi 26 janvier 2023, épisode 1074 : Thaïs fait une déclaration qui prend une tournure inattendue, tandis que Kira se décide à dépasser ses blocages. Hélène, quant-à-elle, s’épanouit pleinement dans sa nouvelle vie professionnelle.

Vendredi 27 janvier 2023, épisode 1075 : Thaïs regrette d’avoir parlé trop vite et voit ses vieux démons remonter à la surface. De son côté, Enric envisage de se projeter sentimentalement, mais Elisabeth pourrait bien lui mettre des bâtons dans les roues.



