Echappées Belles du 21 janvier : direction Singapour ce soir sur France 5 (sommaire)

Echappées Belles du 21 janvier 2023







A suivre dès 20h55 sur la chaîne







Echappées Belles du 21 janvier, à 20h55 – « Surprenante Singapour »

Une île, un État, une ville. Singapour, la ville du lion en sanskrit, est une cité cosmopolite aux multiples facettes. La cité-Etat insulaire rassemble la 3ème densité de population au monde. Cinq millions d’habitants, répartis sur 714 kilomètres carrés et une multitude d’îles.

A travers ses quartiers : indiens, malais, chinois, colonial… on peut faire le tour de l’Asie et remonter le cours de l’histoire. Cuisines, religions, architectures, cultures, cette mosaïque culturelle aux traditions biens ancrées avoisine maintenant des gratte-ciels aux allures futuristes. Cet Etat pour qui rien n’était gagné a su transformer ses contraintes et limitations géographiques, démographiques, sociales… avec résilience et ingéniosité. De quoi donner l’impression aux visiteurs de faire un véritable bond dans le futur ! A Singapour, on peut nager au-dessus des nuages dans la piscine à débordement du Marina Bay Sands, à 200 mètres au-dessus du sol ou se balader au cœur d’une forêt géante mécanique, le Supertree Grove.

Tel un laboratoire à ciel ouvert, Singapour semble façonner le monde de demain à coup d’audace et d’ingénierie. Ce temple de la finance et de la tech n’a pas pour autant vendu son âme au verre et au béton. Singapour, ville-jardin, œuvre depuis son indépendance en 1965 à reverdir ses paysages avec 330 parcs, des forêts immenses, des îles conservées dans leur état sauvage, de nouvelles réserves naturelles… et co-habiter plus respectueusement avec sa faune sauvage avec qui les habitants partagent la ville comme ses serpents, singes et loutres.

Longtemps considérée comme une escale, Singapour s’est aujourd’hui imposée comme une destination à part entière. Pour preuve, les 19 millions de touristes qui foulent son territoire chaque année.

Comment Singapour est parvenue à tirer de son mélange culturel une identité propre et unique ? Comment l’innovation lui permet de palier ses limites et ses faiblesses ?

Reportages : Une vie d’expat’ / Escale à Singapour / Le Singapour encore sauvage / Des animaux dans la ville / Un laboratoire d’architecture futuriste.



Echappées Belles du 21 janvier à 22h30 – « Alsace gourmande »

Cette Alsace savoureuse qui sait aussi s’écarter des sentiers battus, nous allons la découvrir ou la redécouvrir, en compagnie d’une jeune femme à la culture métissée, chef Anto, comme elle aime se nommer. Elle propose une approche multiculturelle et très personnelle de la cuisine.

Partez dans des « Echappées Belles » ce samedi 21 janvier 2023 dès 21h sur France 5

