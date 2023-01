Enquête d’action du 13 janvier 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur W9

5 ( 9 )

Enquête d’action du 13 janvier 2023, le sommaire Ce vendredi soir, Marie-Ange CASALTA vous donne rendez-vous dès 21h05 sur W9 pour un nouveau numéro inédit du magazine « Enquête d’action ». Cette semaine, il a pour thème « Chauffards, trafic de voitures : les gendarmes de l’Oise sous adrénaline ! ».







Enquête d’action du 13 janvier 2023 : votre émission en résumé « Chauffards, trafic de voitures : les gendarmes de l’Oise sous adrénaline ! »

Avec plus de 800 000 habitants, le département de l’Oise connaît une forte hausse de la criminalité depuis 2018. Entre 2020 et 2021, le nombre de victimes de coups et blessures a augmenté de 16 % et les violences sexuelles de 25 % ! Pour tenter de faire mentir les statistiques, les équipes des gendarmeries du département sont sur tous les fronts. Nous suivrons les interventions parfois musclées du PSIG de Chantilly. L’Oise est un territoire particulièrement touché par les vols de voiture. Hervé et son équipe vont engager un travail de fond avec l’Office Central de Lutte contre la Délinquance Itinérante (OCLDI). Leur objectif : interpeler 2 membres d’un trafic de voitures volées. Malgré l’adrénaline, ils feront preuve de discrétion pour mettre la main sur les délinquants dès leur réveil.

À Senlis, une nouveauté est au rendez-vous pour les gendarmes du Peloton Autoroute (PA) : une nouvelle voiture pour les interventions à haute vitesse contre les chauffards qui confondent autoroute et circuit automobile ! Elle fait la fierté de l’équipage et de son conducteur, Francis. Avec des pointes à plus de 200 km/h, elle ne laisse aucune chance pour les fuyards. Adjudant-chef au PA depuis 2018, Nicolas passe une grande partie de son temps à contrôler les délinquants de la route. De par sa proximité avec la Belgique et les Pays-Bas, l’A1 est le théâtre d’un trafic de stupéfiants important et dangereux. Deux fois par semaine, une grosse opération anti-stup est menée avec les brigades du Groupe d’Investigation Cynophile. Avec leurs 4 chiens, ils vont fouiller les voitures particulières mais aussi les bus et cars qui transitent de part et d’autre des frontières. En 2021, grâce à ces opérations, les gendarmes de l’Oise ont saisi plus de 70 kg de drogue sur les routes.

Entre urgences et prévention, nous allons suivre le quotidien mouvementé des gendarmes de l’Oise.

Enquête d’action du 13 janvier 2023, extrait vidéo



