Équipe de France : après Hugo Lloris, quel gardien pour les Bleus ?

5 ( 4 )

Hugo Lloris a annoncé lundi soir sa retraite internationale. Le capitaine des Bleus, gardien de l’Équipe de France depuis 2008, a reçu de multiples hommages de ses anciens équipiers comme Kylian Mbappé, Antoine Griezmann ou encore Olivier Giroud.







Publicité





Mais la question que tout le monde se pose maintenant, c’est qui va être son successeur en tant que gardien de l’Équipe de France ?







Publicité





Il devrait vraisemblablement s’agir de Mike Maignan, 27 ans, le gardien du Milan AC.

Formé au Paris Saint-Germain, Mike Maignan a débuté sa carrière de gardien à Lille en 2015. Il a remporté le trophée UNFP du meilleur gardien pour la saison 2018/2019 et a été sacré Champion de France en 2021. Il a ensuite rejoint le Milan AC, où il est sous contrat jusqu’en 2026.



Publicité





Blessé pour la dernière Coupe du Monde, Mike Maignan avait été sélectionné par Didier Deschamps pour l’Euro 2020. Reconnu comme l’un des meilleurs gardiens européen, il devrait logiquement succéder à Hugo Lloris.

« C’est le moment pour les autres de prendre leur chance, et on sait que Mike est destiné à prendre la suite. Je ne lui souhaite que du bien, à lui et aux autres gardiens qui vont apparaître » a déclaré Hugo Lloris dans une interview pour l’Équipe.

Le prochain match des Bleus, France / Pays-Bas, aura lieu le 24 mars 2023. Il s’agira d’un match de qualification pour l’Euro 2024.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note