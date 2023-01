4.6 ( 11 )

La comédienne italienne Gina Lollobrigida est morte ce lundi en Italie à l’âge de 95 ans, selon l’agence de presse italienne Ansa.







Après une enfance dans un milieu modeste, Gina Lollobrigida avait joué aux côtés de stars hollywoodiennes telles que Humphrey Bogart, Rock Hudson, Burt Lancaster, Tony Curtis et Frank Sinatra, devenant l’une des icônes du cinéma les plus connues des années 50 et 60.







« La Lollo », comme on l’appellait affectueusement en Italie, est décédée dans une clinique de Rome, a déclaré son ancienne avocate, Giulia Citani.

Gina Lollobrigida se consacrait à la photographie et à la sculpture après s’être éloignée du monde du cinéma. En septembre dernier, elle avait échoué dans sa tentative de remporter un siège au parlement italien pour un parti politique de gauche lors des élections nationales.



