Ici tout commence du 23 janvier : Ferigno poussé vers la sortie (résumé + vidéo épisode 584)

Ici tout commence du 23 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 584 – Ferigno est bien décidé à démasquer la taupe qui se cache dans le Cercle ce soir dans votre série « Ici tout commence ». Il fait pression sur Vic pour qu’elle trouve la taupe et lui balance son identité !







Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

Ici tout commence du 23 janvier 2023 – résumé de l’épisode 584

La tension monte à l’Institut Auguste Armand. Clotilde et Rose convoquent Ferigno. Elles ont la preuve qu’il est à l’origine de l’empoisonnement de Teyssier. Ferigno se retrouve au pied du mur : il doit déclarer forfait.

De son côté, Jude n’est pas convaincu par le menu Saint-Valentin ! Et les préparatifs du menu de la Saint-Valentin rajoutent de l’huile sur le feu entre Ethan et Samia. Zacharie organise un rendez-vous romantique pour Laetitia, qui se retrouve prise à son propre jeu.



Ici tout commence du 23 janvier 2023 – vidéo premières minutes

