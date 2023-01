Piste Noire, votre nouvelle série ce soir sur France 2 (23 janvier 2023)

5 ( 4 )

Piste Noire au programme TV du lundi 23 janvier 2023 – Ce lundi soir, France 2 lance sa nouvelle série « Piste Noire ». Portée par Constance Labbé et Thibault de Montalembert, elle vous plonge dans une station de ski des Alpes.







Publicité





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Piste Noire – le synopsis

Les Alpes, majestueuses, la neige immaculée. Un skieur dévale les pentes, défiant la gravité, flirtant avec ses limites. Il fonce dans l’immensité blanche.

A l’Isba, le plus bel hôtel de la station des Clairies, on fête la victoire de Boris, le champion de descente, enfant chéri du pays.

Au pied de la station, dans un campement de fortune, une caravane brûle, enfermant dans ses flammes un saisonnier mal logé.

Emilie, jeune gendarme de la SR de Lyon, va mener l’enquête dans les coulisses meurtrières d’une station de ski où elle a passé sa jeunesse.

Vos épisodes du 23 janvier 2023

Épisode 1

Boris Arnoux, champion international de ski et enfant chéri des Clairies, rentre au village passer les fêtes de Noël après avoir remporté une course de descente internationale.

Charlotte, sa femme, a organisé une soirée à l’hôtel Isba pour fêter sa victoire. Pendant la fête, une caravane prend feu dans un campement de saisonniers en contrebas de la station. Dans les décombres, on retrouve un corps calciné ainsi que 150 000 € en liquide.

Émilie Karras, jeune gendarme du Service de recherche de Lyon, est chargée de l’enquête en collaboration avec le major Servoz, gendarme des Clairies. Originaire elle aussi du village, elle n’a pourtant aucune envie de s’éterniser dans cette station remplie, synonyme pour elle de mauvais souvenirs.



Publicité





Épisode 2

Grâce à l’enquête d’Emilie et du major Servoz, le cadavre de la caravane est identifié. C’est un employé de l’Isba, l’hôtel de Boris Arnoux, le champion des Clairies. Mais d’où viennent les 150 000€ ?

La piste du trafic de drogue est privilégiée par Emilie et Servoz, qui piègent le dealer de la station qui n’est autre que Baptiste Montfort, le jeune frère d’Emilie. Elle n’a pas d’autre choix que de placer son propre frère en garde à vue.

Dès lors, c’est à la violence de son père et aux terribles silences de sa mère qu’Emilie va devoir se confronter.

En plein désarroi, Émilie doit pourtant assumer son rôle de gendarme mais aussi de mère divorcée, et régler en urgence les agissements d’un groupe d’écologistes enragés contre le projet immobilier de la mairie sous la houlette d’Alexia Maldini.

Piste Noire, les interprètes

Avec Constance Labbé (Emilie Karras), Thibault de Montalembert (Loïc Servoz), Hélène Seuzaret (Florence Clairevoix), Pierre-Yves Bon (Boris Arnoux), Déborah Krey (Charlotte Arnoux), Christiane Millet (Anne Monfort), Christian Rauth (Denis Monfort), Solène Rigot (Alexia Maldini), Jules Sagot (Baptiste Monfort), Dimitri Storoge (Grégory Jourdan), Michaël Abiteboul (Markus)…

Piste Noire, la bande-annonce

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 4 Aucune note