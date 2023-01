« Laissez-vous guider » du 3 janvier 2023 : ce soir « Les mystères du Paris de la Belle Époque »

5 ( 6 )

« Laissez-vous guider » du 3 janvier 2023 – Ce mardi soir à la télé, France 2 vous propose un inédit du magazine « Laissez-vous guider » avec Stéphane Bern et Lorànt Deutsch. Au programme aujourd’hui, le numéro intitulé « Les mystères du Paris de la Belle Époque ». L’un des moments les plus foisonnants et festifs de notre histoire !







Rendez-vous dès 21h10 sur France 2 ou sur France.Tv (replay, streaming vidéo, avant-première).







« Laissez-vous guider » du 3 janvier 2023 : demandez le programme

Entre 1870 et 1914, Paris vit une parenthèse (presque) enchantée marquée par la joie, les progrès techniques, le génie français et les avancées sociales. Paris devient la « Ville Lumière » qui guide le monde entier sur le terrain de la modernité.

Stéphane Bern et Lorànt Deutsch vont faire ressurgir du passé des lieux spectaculaires aujourd’hui disparus… Aux quatre coins de Paris, dans les airs ou sous les eaux, nos deux guides vont vous immerger dans cette période de rayonnement français. Du Champ-de-Mars, théâtre de l’Exposition universelle de 1900, au musée Grévin qui a vu démarrer le génie du cinéma Georges Méliès, des quais de Seine sous les eaux en 1910 lors de la crue du siècle à la plaine Monceau qui a vu naître la statue de la Liberté, en passant par la place du Tertre, berceau des plus grands artistes du XXe siècle, ou le quartier Pigalle et ses lieux coquins…



« Laissez-vous guider » dans cette période bénie comme si vous y étiez au cœur des mystères du Paris de la Belle Époque !

