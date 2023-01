Le Code du 18 janvier 2023 : le final, vos épisodes ce soir sur France 2

5 ( 9 )

Le Code du 18 janvier 2023 – Ce mercredi soir, France 2 termine la diffusion de la saison 2 de la série française « Le Code » avec Daniel Njo Lobé (Idriss Toma), Christiane Millet (Jeanne Vanhoven), et Naidra Ayadi (Nadia Ayad). Au programme aujourd’hui, les deux derniers épisodes inédits.







A voir dès 21h10 sur France 2







Le Code du 18 janvier, vos épisodes de ce soir

Épisode 5 : A charge

Jeanne Vanhoven assure avec Maxime Laffargue la défense en appel du docteur Thomas Mendy, accusé de l’enlèvement et du meurtre d’une de ses patientes, âgée de 17 ans seulement. Face à eux : la redoutable commandante de police Danielle Normand, à qui Jeanne voue une rancune tenace. Alors qu’elle se rend au cabinet d’avocats, Elodie Nedelec est agressée dans la rue par un homme qui lui vole son sac. Le principal suspect n’est autre qu’un client de Nadia. Quant à Claire Caldeira, elle annonce à Maxime qu’elle vient de quitter Julien après deux ans de relation.

Épisode 6 : Irresponsable

Idriss risque de mourir dans quatre jours. Son médecin lui conseille d’accepter une opération chirurgicale dans les plus brefs délais pour tenter de le sauver. Mais, contre l’avis de ses proches, l’avocat décide de la repousser car il souhaite honorer sa promesse de défendre Baptiste, un jeune schizophrène accusé d’avoir tué son voisin de palier. Mais ce dernier avait arrêté son traitement et fumé du cannabis le jour du meurtre. De son côté, Nadia vient en aide à un client incarcéré qui veut à tout prix assister à l’enterrement de sa tante qui l’a élevé.



Le Code – rappel de la présentation de la saison 2

Le secret de l’avocat Idriss Toma a vécu : alors que l’état de santé de l’associé devient de plus en plus préoccupant, chacun des membres du cabinet Ayad, Toma et Vanhoven s’efforce de faire face à sa façon.

Pour tous, l’heure est venue de faire des choix, mais ils resteront fidèles à leur serment : défendre leurs clients jusqu’au bout, quels que soient la difficulté du dossier et les dilemmes intimes auxquels ils sont confrontés.

Le Code, les interprètes

Avec : Daniel Njo Lobé (Idriss Toma), Christiane Millet (Jeanne Vanhoven), Naidra Ayadi (Nadia Ayad), Barbara Probst (Claire Caldeira), Théo Frilet (Maxime Laffargue), Catherine Demaiffe (Elodie Nedelec), Wendy Nieto (Chloé Barbier), Grégoire Bonnet (Jacques Kowalski), Guillaume Faure (Julien Gurou)

En guests : Francis Perrin, Stephan Wojtowicz, Blanche Leleu, Yann Gaël, Emilie Gavois-Kahn, Claire Borotra, Armelle Deutsch, Moïse Santamaria, Cyril Lecomte, Constantin Vidal, Sabine Rosoli, Laëtitia Eïdo.

