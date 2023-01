The Resident du 18 janvier 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 9 )

The Resident du 18 janvier 2023 – Ce soir à la télé, TF1 continue la diffusion de la saison 4 de la série « The Resident ». Au programme aujourd’hui alors que Nic et Conrad vont avoir un bébé, les épisodes 5 et 6 inédits.







A suivre dès 21h10 sur TF1, mais aussi en streaming vidéo puis replay sur MYTF1.







The Resident du 18 janvier 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 5 saison 4 « Face au crépuscule » : Chastain vit ses dernières heures. Tandis que les équipes de Red Rock vident déjà les lieux, les médecins s’occupent des derniers patients encore présents. Cain, gravement blessé, se bat pour ne pas être envoyé chez les comateux et Devon doit annoncer à un homme âgé qu’il n’obtiendra pas de greffe de cœur. Mina est acceptée dans un grand hôpital de Boston et tente de convaincre Austin de partir avec elle. Conrad annonce à son père que Nic attend un enfant, mais la future maman tombe sur un patient qui la poignarde brutalement. Sa vie et celle du bébé sont en jeu…

Episode 6 saison 4 « La transition » : Nic se rétablit peu à peu physiquement, mais elle reste psychologiquement fragile. Conrad accepte de faire venir Billie, sa grande amie, qui était résidente en neurochirurgie à Chastain avant qu’elle commette une grave erreur et se fasse renvoyer. Elle essaie de soutenir Nic alors que les complications s’enchaînent. Conrad et elle réussissent finalement à stabiliser Nic et le bébé. Pendant ce temps, Devon fait face aux nouvelles règles du nouveau Chastain et tente d’aider un patient à qui on a diagnostiqué, par erreur, la maladie d’Alzheimer.



Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

