« Le dernier roman de Mary » : votre téléfilm ce 6 janvier sur TF1 (histoire et interprètes)

« Le dernier roman de Mary » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce jeudi 5 janvier 2023







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Le dernier roman de Mary » : l’histoire

Dans une librairie de Chicago, Mary Malone se rend à une séance de dédicace de son idole, Lila De Marco, une auteure à succès. Alors qu’elle patiente pour obtenir un autographe, Mary fait la connaissance d’Isabelle, l’assistante de Lila De Marco qui, malgré la passion qu’elle a pour son travail, s’apprête à changer de vie. Elle propose à Mary de la remplacer, ce qu’elle accepte avec la plus grande joie. D’abord enjouée et zélée, l’attitude de Mary change dès lors qu’elle apprend que Lila a décidé d’écrire ses mémoires plutôt que la suite de son dernier roman. Mary ne supporte pas l’idée que Lila puisse ne pas continuer à faire vivre Zadie, l’héroïne de ses romans policiers. Le comportement de plus en plus étrange de Mary interpelle Eric, le neveu de Lila.

Le dernier roman de Mary, interprètes et personnages

Avec : Samora Smallwood (Lila DeMarco), Paula Brancati (Mary Malone), Emmanuel Kabongo (Rand Tollson), Michelle Rambharose (Isabelle)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Fascination mortelle ».

