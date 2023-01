« Le Grand Concours spécial pièces jaunes » du 13 janvier : les invités de ce soir sur TF1

5 ( 9 )

« Le Grand Concours spécial pièces jaunes » du 13 janvier 2023 – Ce vendredi soir, Arthur est aux côtés de Brigitte Macron pour vous proposer un nouveau numéro inédit du Grand concours. Il s’agit d’une spéciale pièces jaunes au profit des enfants hospitalisés.







Publicité





Rendez-vous dès 21h10 sur TF1 puis en replay sur MYTF1.







Publicité





« Le Grand Concours spécial pièces jaunes » du 13 janvier 2023 : les invités de ce soir

20 personnalités sont au rendez-vous de la générosité et jouent pour soutenir les enfants et adolescents hospitalisés.

Julien Arruti, Christophe Beaugrand, Booder, Camille Cerf, Karima Charni, Alexandre Devoise, Stefan Etcheverry, Karine Ferri, Jean-Pierre Gagick, Anaïs Grangerac, Philippe Lacheau, Bénédicte Lechatelier, Hélène Mannarino, Laurent Mariotte, Chris Marques, Marie-Aline Meliyi, Marie-Ange Nardi, Manu Payet, Florent Peyre, Adeline Toniutti, il sont tous prêts à tout pour remporter cette soirée de culture générale survoltée et repartir avec le trophée !



Publicité





2 manches et 1 finale, des questions de culture générale et des candidats plus dissipés que jamais. Mais un seul gagnant à l’issue de cette grande soirée ! Un formidable moment de détente et de solidarité !

Alors, qui, face aux questions d’Arthur, saura tirer son épingle du jeu ? Qui sera le Grand Vainqueur de cette édition 2023 ? Et qui soulèvera le trophée de cette édition en faveur des Pièces Jaunes ?

VIDÉO « Le Grand Concours spécial pièces jaunes », la bande-annonce

« Le Grand Concours spécial pièces jaunes » c’est ce soir, vendredi 13 janvier 2023, dès 21h10 sur TF1 et comme toujours en replay sur la page dédiée de MYTF1.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note