Ici tout commence du 13 janvier : la famille Teyssier inquiète (résumé + vidéo épisode 578)

5 ( 10 )

Ici tout commence du 13 janvier, résumé et vidéo extrait épisode 578 – La famille Teyssier est inquiète ce soir dans votre feuilleton quotidien « Ici tout commence ». En effet, Charlène et Théo s’inquiètent pour leur père tandis que Constance a compris que Ferigno est derrière tout ça et que Tom a juste pris une balle perdue…







Publicité





Un épisode inédit à découvrir dès 18h35 sur TF1 mais aussi en replay et en streaming gratuit sur myTF1.

A LIRE AUSSI : Ici tout commence spoiler : Teyssier et Ferigno s’affrontent (vidéo épisode du 17 janvier)







Publicité





Ici tout commence du 13 janvier 2023 – résumé de l’épisode 578

Charlène et Théo s’inquiètent pour leur père. Teyssier leur a caché son empoisonnement. En tout cas, ils sont bien remontés contre Tom. Mais, pour Emmanuel et Constance, Tom n’est pas à l’origine de l’empoisonnement… Constance a compris et Teyssier lui confie qu’il pense que c’est Ferigno qui l’a fait accuser à sa place. Il reste sur ses gardes et il va couvrir Tom.

Ferigno initie son nouveau plan tandis que Teyssier doute de la loyauté de ses commis. A L’institut, le sort semble s’acharner sur Zacharie, en ce vendredi 13. Plein d’ambition, Lionel cherche un moyen de financer son projet.



Publicité





Ici tout commence du 13 janvier 2023 – vidéo premières minutes

Pour ne rien louper des infos et replay de Ici tout commence, rejoignez la page fans sur Facebook ici

Ici tout commence, c’est tous les soirs, du lundi au vendredi, à 18h30 sur TF1. Vous avez loupé un épisode ? Rattrapez-vous durant 7 jours via la page dédiée de MYTF1.ff

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 10 Aucune note