Les feux de l’amour : les résumés spoilers du 23 au 27 janvier 2023

Les feux de l’amour spoilers et résumés en avance du 23 au 27 janvier 2023 – Que va-t-il de passer cette semaine dans votre série quotidienne « Les feux de l’amour » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend. En effet, Stars-Actu.fr vous permet d’en savoir plus avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par l’enquête sur la mort de Cliff. Victor est-il impliqué ?







Adam a des doutes mais il finit par dénoncer Victor ! De son côté, Victoria est toujours en convalescence.

Voici les spoilers des « Feux de l’amour » pour la semaine du 23 au 27 janvier 2023

Lundi 23 janvier 2023 : Adam veut qu’Alyssa enquête sur la mort de Cliff et sur la possible implication de Victor dans la mort d’AJ. Bouleversée, Alyssa refuse de le croire et part en laissant Adam. Plus tard, Chelsea la piège en faisant semblant de lui avouer que Victor est peut-être impliqué. Alyssa mord à l’hameçon, c’est ce qu’espérait Adam qui souhaite qu’elle lui fournisse des informations sur ces événements. Pendant ce temps, Victoria est toujours en convalescence. Phyllis envoie un texto à Nick pour le voir, aidée par Amanda qui ne connaît pas le destinataire du message, mais l’aide à le rédiger. Chelsea se dispute avec Nick qui lui reproche de soutenir Adam en toutes circonstances. Nate informe Amanda que Jared est en prison.



Mardi 24 janvier 2023 : Sharon interroge Faith au sujet des cours qu’elle a séchés la semaine passée, tandis que Rey lui présente une méthode alternative pour l’aider à lutter contre son cancer. Mariah tente une nouvelle fois de reconquérir Tessa, en profitant de l’absence de Tanner alors que leur avion est cloué au sol. De son côté, Théo s’improvise réparateur dans le but de séduire Lola, avant d’être surpris par l’arrivée de Kendra au restaurant. Kyle et Summer hésitent quant à eux à fêter leur premier anniversaire de mariage, étant donné les circonstances.

Mercredi 25 janvier 2023 : Traci, Jack et Ashley se préparent à accueillir Dina à la maison, ce qui les rend nerveux. Phyllis annonce à Nick qu’elle doit le voir de toute urgence. Elena, Nate, Amanda et Devon unissent leurs forces pour venir en aide à Jared. Amanda et Devon se rapprochent. Chancellor Media s’installe dans ses nouveaux bureaux, et William ne dit pas toute la vérité à Lily sur le candidat qu’il veut recruter.

Jeudi 26 janvier 2023 : Nicholas est furieux de découvrir que les bureaux qu’il a loués à Jill vont être occupés par William. Alors que Sharon attend Victoria pour leur séance, elle tombe sur Victor et ils échangent quelques mots. Durant la conversation, Sharon sent que Victor n’est pas tout à fait serein. Adam parvient à convaincre Alyssa d’enquêter discrètement sur Victor, et il promet à son amie de faire publier son article. Mariah s’est réconciliée avec Tessa et décide de la suivre en tournée, mais elle doit encore l’annoncer à Sharon…

Vendredi 27 janvier 2023 : Nikki s’inquiète de voir Victor aussi préoccupé concernant le délabrement de la ferme de Hope. Nicholas rend visite à Victoria lorsque celle-ci est soudainement prise d’un malaise. Nikki rejoint Nick à l’hôpital. William semble s’intéresser à la vie sentimentale de Lily. Jack, Traci et Ashley sont bouleversés en lisant les dernières volontés de Dina, dans lesquelles elle dit regretter ses manquements en tant que mère. Adam est tiraillé, car il n’est pas certain que Victor soit responsable du meurtre du père d’Alyssa Montalvo. Il décide finalement de dénoncer Victor, avec le soutien infaillible de Chelsea.

Les feux de l’amour du 23 janvier 2023, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 23 janvier sont disponibles en ligne sur myTF1.

Les feux de l’amour, le casting

Avec : Eric Braeden (Victor Newman), Melody Thomas Scott (Nikki Newman), Joshua Morrow (Nicholas Newman), Sharon Case (Sharon Newman), Tracey E. Bergman (Lauren Fenmore Baldwin), Peter Bergman (Jack Abbott), Lauralee Bell (Christine Blair Williams), Doug Davidson (Paul Williams)

