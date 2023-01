Amour Gloire et Beauté : les résumés spoilers du 23 au 27 janvier 2023

5 ( 9 )

Amour Gloire et Beauté spoilers et résumés en avance du 23 au 27 janvier 2023 – Une nouvelle semaine commence et vous voulez savoir ce qui vous attend la semaine prochaine dans votre série « Amour Gloire et Beauté » ? Alors on vous propose de découvrir dès maintenant un aperçu de ce qui vous attend avec les résumés spoilers de la semaine.







Et on peut déjà vous dire que la semaine va être marquée par la rupture de Carter et Paris.







Paris a du mal à accepter la décision de Carter… Et la nuit du Nouvel An fait encore beaucoup parler !

Voici les spoilers de « Amour Gloire et Beauté » pour la semaine du 23 au 27 janvier 2023

Lundi 23 janvier 2023 (épisode 8703) : Steffy, Thomas et Charlie piratent la vidéosurveillance de la maison de Brooke et trouvent un indice prouvant que Deacon y a passé la nuit. Ridge et Taylor sont à son cabinet et parlent de leur famille. Carter est avec Paris et décide de mettre fin à leur relation. Taylor rentre à la maison de la falaise et trouve Steffy et Thomas qui lui annoncent que Brooke a passé la nuit du Nouvel An avec Deacon.



Mardi 24 janvier 2023 (épisode 8704) : À la maison de la falaise, Taylor et Steffy révèlent ce qu’ils savent sur Deacon et Brooke. Ridge réitère son soutien à Brooke en l’accompagnant à une réunion pour alcooliques. Sheila rend visite à Finn à l’hôpital, ensemble, ils parlent de Jack et de sa relation avec lui. Aux Créations Forrester, Paris et Carter pensent l’un à l’autre. Paris refuse le rejet de Carter et se demande si sa mère est impliquée. De son côté, Grace souhaite s’assurer que Carter a bien rompu avec sa fille.

Mercredi 25 janvier 2023 (épisode 8705) : Steffy, Finn et Taylor parlent de Brooke, qui a demandé à Douglas de mentir. Taylor décide d’aller en parler à Ridge. À l’hôtel, alors que Sheila se félicite de son plan, Deacon arrive et râle au sujet de Ridge qui est venu le voir au bar. Sheila le suspecte de ne pas tout lui dire au sujet de ce qu’il s’est passé au Nouvel An et insiste pour qu’il s’en serve contre Ridge.

Jeudi 26 janvier 2023 (épisode 876) : À la maison de la falaise, Taylor et Ridge parlent du Nouvel An de Brooke. Ridge avoue déjà tout savoir, ce qui surprend Taylor. Taylor apprend que Brooke a bu, mais fait comprendre à Ridge que cela n’explique tout de même pas ce qui s’est passé. De son côté, Steffy discute avec Brooke et la tension monte entre elles. À l’hôtel, Sheila continue de questionner Deacon par rapport à la nuit du Nouvel An, mais il décide de partir.

Vendredi 27 janvier 2023 (épisode 8707) : Ridge et Taylor évoquent la trahison de Brooke avec Deacon. Elle lui indique que Douglas a vu Brooke embrasser Deacon. Au chalet, Deacon, Hope et Liam parlent de ce que Brooke va dire à Ridge. Steffy revient à la maison de la falaise et demande à Taylor si elle a pu raconter la vérité à Ridge. Ridge arrive chez Brooke, qui lui confie avoir un aveu à lui faire. Elle lui dit alors la vérité sur la soirée du Nouvel An, mais Ridge lui annonce que Taylor lui a déjà tout raconté.

Amour Gloire et Beauté du 23 janvier 2023, les premières minutes en vidéo

Pour les plus impatients, les premières minutes de l’épisode de ce lundi 23 janvier sont déjà en ligne sur myTF1.

Du lundi au vendredi, retrouvez « Amour Gloire et Beauté » à 10h20 sur TF1. Et pour voir ou revoir vos épisodes de Amour Gloire et Beauté, rendez-vous sur myTF1.

