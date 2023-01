« Les sentiments » : le film avec Jean-Pierre Bacri ce soir sur France 5 (27 janvier)

5 ( 5 )

Programme TV du vendredi 27 janvier 2023 – Le film « Les sentiments », de Noémie Lvovsky, est en mode rediffusion ce vendredi soir sur France 5. Avec dans les rôles principaux : Jean-Pierre Bacri, Nathalie Baye, Isabelle Carré, ou encore Melvil Poupaud.







A voir ou revoir dès 21h sur France 3 et en streaming sur France.TV via sa fonction direct.







« Les sentiments » : l’histoire et les interprètes

Jacques, médecin et Carole son épouse, habitent une maison en région parisienne. Dans la maison voisine s’installent François et Edith. François doit succéder à Jacques et reprendre sa clientèle.

Jacques passe beaucoup de temps avec François pour lui transmettre sa succession. Carole et Edith, pendant ce temps, deviennent amies.

Très vite, Jacques tombe amoureux d’Edith. Elle est tout d’abord émue par le trouble qu’elle provoque chez lui. Puis elle se met à l’aimer. Mais elle ne voit pas qu’elle est aussi « amoureuse d’elle même en train d’aimer ». Elle ne voit pas non plus qu’ils courent vers la violence des sentiments…

Avec : Nathalie Baye (Carole), Jean-Pierre Bacri (Jacques), Isabelle Carré (Édith), Melvil Poupaud (François),



La bande-annonce

Et on termine comme toujours par la bande-annonce de votre film.

