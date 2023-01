5 ( 2 )

C à vous du 27 janvier 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 19h sur France 5







C à vous du 27 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites, congrès du PS… L’analyse d’Alain Duhamel, éditorialiste politique BFMTV

🔵 📌 Cannabis : le CESE se prononce en faveur d’une légalisation “encadrée”. On en parle avec Thierry Beaudet, président du Conseil Economique, Social et Environnemental (CESE)

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à Vous : Philippe Mille, Chef du Relais Chateaux « Domaine Les Crayères »

🔵 🎬 Dans la suite de C à vous : Guillaume Canet, Vincent Cassel, Jonathan Cohen et Leanna Chea, pour le film “Astérix et Obélix : l’Empire du Milieu”, en salle le 1er février

Retrouvez un nouveau numéro inédit de « C à vous » ce vendredi 27 janvier 2023 à 19h sur France 5.



