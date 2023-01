5 ( 7 )

C dans l'air du 27 janvier 2023, invités et sommaire







Rendez-vous dès 17h40 sur France 5 ou sur france.tv pour le replay.







C dans l’air du 27 janvier 2023 : le sommaire

🔵 Lionel Maugain, journaliste pour 60 millions de consommateurs, co-auteur de l’enquête Services publics : y’a quelqu’un au bout du fil ?, sera ce soir l’invité de Axel de Tarlé.

Six ans après une première enquête, 60 Millions de consommateurs et la Défenseure des droits ont voulu mesurer les éventuels progrès réalisés par les administrations à l’égard de celles et ceux qui ne peuvent pas utiliser le Web. Car 15 % des Français n’ont pas accès à Internet, et 28 % ne sont pas en mesure d’effectuer une démarche administrative en ligne. Certains français renoncent donc à leur droit.

60 millions de consommateurs a fait appeler par des auditeurs professionnels quatre grands services publics : Pôle emploi, les caisses d’allocations familiales (CAF), l’Assurance maladie et l’Assurance retraite.

Trois profils d’usagers ayant nécessairement besoin d’un contact téléphonique pour accéder aux renseignements et à leurs droits ont été utilisés. D’abord, une personne qui n’a pas d’accès à Internet, puis une personne éprouvant des difficultés à maîtriser la langue française, et enfin une personne d’âge mûr (au moins 65 ans pour l’Assurance maladie, la CAF et Pôle emploi ; 55 ans pour l’Assurance retraite). Un quatrième profil, « lambda », a également appelé afin de mesurer les éventuelles différences de traitement avec les autres.

Leur objectif était de vérifier s’il est facile de contacter ces grands organismes et d’obtenir les renseignements et les formalités pour bénéficier d’un droit spécifique, au même titre que les autres usagers.

Seulement, les appels n’aboutissent que très rarement. Pour l’assurance maladie, 72 % des appels n’ont pu aboutir ou encore 54 % pour la CAF. Pôle emploi s’en sort mieux : sur les 410 appels réalisés, 84 % ont abouti et 70 % ont permis d’obtenir des agents les réponses que nous attendions.

7 millions de Français n’ont toujours pas réclamé leur chèque de 100 € d’indemnité carburant. Ces difficultés de joindre les services publics contraignent donc certains français à renoncer à leur droit. Lionel Maugain reviendra sur l’enquête réalisée par 60 millions de consommateurs, en collaboration avec la défenseure des droits Claire Hédon, sur les difficultés à joindre les services publics.

🔵 Retraites : qui va gagner la bataille ?

Avant la journée nationale du 31 janvier contre la réforme des retraites, la grève a repris dès ce jeudi 26 janvier et jusqu’à ce vendredi dans les raffineries, les centrales électriques mais également les ports et les docks à l’appel de la CGT. La Confédération générale du travail veut faire vivre la mobilisation contre la réforme d’Emmanuel Macron qui arrivera lundi au Parlement, entre les grandes journées de mobilisation, en menant notamment des opérations dites « Robin des bois » .

Ainsi en parallèle de la grève, des agents de l’énergie ont « placé en gratuité d’électricité ou de gaz » écoles, HLM et hôpitaux, accordé des tarifs réduits aux petits commerces, et rétabli le courant pour des usagers qui en avaient été privés partout en France. Des actions destinées, selon la CGT à « intensifier le rapport de force » dans la lutte contre la réforme des retraites mais aussi à maintenir l’adhésion majoritaire de l’opinion publique au mouvement initié par l’ensemble des syndicats. 72 % des Français sont aujourd’hui contre la réforme des retraites, selon un dernier sondage de l’institut Elabe. Un rejet qui progresse de 6 points en une semaine et de 13 points en quinze jours. De son côté, la CFDT milite contre le blocage du pays car pour son leader Laurent Berger « durcir le mouvement, c’est perdre une partie de l’opinion » et opte « pour une stratégie d’action » fondée sur « des mobilisations, de la sensibilisation et aussi le travail auprès des parlementaires ».

Au Parlement, justement, la bataille se prépare. Environ 7000 amendements sur le projet de réforme des retraites ont été déposés en vue de l’examen en commission des Affaires sociales de l’Assemblée, à partir de lundi. LFI n’a pas reproduit sa stratégie d’obstruction massive de 2020, quand les Insoumis déposaient à eux seuls 19.000 amendements en commission et 23.000 en séance, contre la précédente tentative de réforme des retraites. Mais les députés de la coalition de gauche Nupes en ont tout de même déposé plus de 5950 : 3345 amendements pour LFI, 1282 pour les écologistes, 1053 pour les socialistes, 272 pour les communistes.

Du côté de LR, si les dirigeants du Parti se sont réjouis de s’être mis d’accord avec le gouvernement pour repousser l’âge de départ à 64 ans, une partie du groupe parlementaire continue de se s’opposer à la réforme et 617 amendements ont été déposés. Les élus réfractaires, souvent des proches d’Aurélien Pradié, devenu co-numéro deux du parti et chantre d’une « droite populaire », estiment notamment que le gouvernement et la majorité n’ont pas été assez loin sur certaines propositions concernant les carrières longues ou la prise en compte des femmes. Opposé à la réforme du gouvernement, le RN a, lui, déposé 75 amendements et s’est dit prêt à voter la motion déposée par la Nupes qui vise à suspendre l’examen d’un texte afin de le soumettre à un référendum.

Enfin dans la majorité présidentielle où plusieurs voix s’élèvent également contre la retraite à 64 ans, 140 amendements ont été déposés. Un embarras supplémentaire pour l’exécutif qui souhaite voter le texte sans recours au 49.3, et qui doit également faire face à d’autres colères dans la rue, notamment celle des boulangers et des artisans fortement impactés par l’inflation.



