N’oubliez pas les paroles : « La ligue des maestros » ce soir sur France 2 (7 janvier)

N’oubliez pas les paroles prime du 7 janvier 2023 – C’est une soirée spéciale de votre jeu musical « N’oubliez pas les paroles » qui vous attend ce samedi soir sur France 2. En effet, dans « La ligue des maestros », les 10 plus grands maestros sont réunis pour au cours d’un championnat musical pour la bonne cause.







N’oubliez pas les paroles du 7 janvier, présentation de « La ligue des maestros »

Pour commencer l’année 2023, Nagui et les Zikos vous proposent une nouvelle édition de « La ligue des maestros » à travers des quotidiennes inédites, les vendredi 6 et samedi 7 janvier à 18.50 et 19.20. Les quotidiennes seront suivies ce samedi 7 janvier à 21h10 par une soirée exceptionnelle de clôture de ce championnat caritatif qui verra s’affronter 5 duos de maestros au cours de 10 matchs inédits. Vous retrouverez les 10 plus grands maestros du jeu : Margaux, Caroline, Kevin, Renaud, Jennifer, Hervé, Kristofer, Jérémy, Caroline et Maureen.

Ainsi répartie sur quatre quotidiennes et un prime final, « La Ligue des maestros » se déroulera de la manière suivante :

À la manière d’un championnat classique, les 5 duos vont tous s’affronter les uns les autres pour un total de 10 matchs. La victoire valant 2 points, le match nul 1 point et la défaite 0 point. À l’issue de tous les matchs, le binôme qui aura cumulé le plus de points gagnera la compétition.



Mais attention, pour pimenter ces matchs, les règles habituelles du jeu ont été quelque peu modifiées. Est-ce que les 10 meilleurs maestros de l’histoire du jeu seront-ils pour autant déstabilisés ?

À l’issue du prime, lors de la grande finale, le binôme gagnant de « La ligue des maestros » tentera de remporter 100 000€ en faveur de l’association « Un Pas Vers La Vie » qui accompagne les familles touchées par l’autisme. Les maestros repartiront quant à eux avec un vol en montgolfière et des séjours d’une semaine dont le thème et la destination varieront selon leur classement final.

Quel duo composé des 10 meilleurs maestros de l’histoire de N’oubliez pas les paroles parviendra à remporter la deuxième édition de « La Ligue des maestros » ?

N’oubliez pas les paroles du 7 janvier 2023, la bande-annonce

Et si vous avez manqué les émissions précédentes, elles sont dispos en replay sur France.tv en cliquant ici.

