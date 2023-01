« Pékin Express : le choix secret », lancement le 16 février 2023 sur M6

5 ( 10 )

« Pékin Express : le choix secret » lancement – Grande nouvelle pour les fans de Pékin Express : la nouvelle saison arrive sur M6 à partir du jeudi 16 février à 21h10. La course d’aventure emblématique est de retour pour une nouvelle saison intitulée « Pékin Express : le choix secret ».







Huit binômes de candidats vont prendre le départ de la 17e saison de Pékin Express pour une aventure exceptionnelle en plein cœur de l’Amérique du Sud. Des sommets de la cordillère des Andes à la plage de Copacabana au Brésil, les candidats vont vivre le voyage le plus intense et incroyable de leur vie et devront faire face à des rebondissements jamais vus dans l’histoire de Pékin Express.







Pour cette nouvelle route, Stéphane Rotenberg et les concurrents vont commencer par découvrir la Bolivie avec un départ sur les rives du légendaire lac Titicaca, ils découvriront ensuite le désert d’Uyuni, le plus grand désert de sel au monde. Puis, ils traverseront un deuxième pays inédit, le Paraguay, une terre d’aventure et de nature préservée. Pour terminer par le Brésil, des plages de Florianópolis à São Paulo jusqu’à la grande finale à Rio de Janeiro.

Pékin Express, une nouvelle règle : le choix secret

Cette saison une nouvelle règle fait son apparition : le choix secret. À la fin de chaque étape le binôme arrivé en dernière position ne sera plus seul à choisir son adversaire pour le “duel final”. L’ensemble des candidats va pouvoir désigner secrètement le binôme qu’ils veulent mettre en difficulté. Une nouvelle règle qui viendra surprendre les candidats et chambouler toute l’aventure.

8 BINÔMES DÉTERMINÉS À VIVRE L’AVENTURE DE LEUR VIE

ILS SONT EN COUPLE, COUSINS, SŒURS, TANTE ET NIÈCE, INCONNUS OU MÊME PATRON ET EMPLOYÉE… TOUS ONT EU ENVIE DE PARTIR À L’AVENTURE POUR SE DÉPASSER,

PARTAGER UNE EXPÉRIENCE UNIQUE AVEC LEUR ÉQUIPIER ET RESSENTIR DES ÉMOTIONS QUI MARQUERONT LEUR VIE À JAMAIS.

PALOMA ET JASON – Le drôle de couple Belge, Mons en Belgique

Paloma et Jason, viennent de Mons en Belgique. Totalement décomplexés et déjantés ils sourient à la vie ! Ensemble depuis 12 ans, ils forment aujourd’hui un couple ultra complice, très fusionnel et se considèrent comme “en marge” de la société. Ils n’ont jamais pris l’avion mais ont très envie de quitter la Belgique et de découvrir le monde ensemble. Ils ont des rêves d’aventure et souhaitent faire le tour de l’Europe s’ils gagnent. Mauvais perdants, ils ne lâcheront rien et feront tout pour aller jusqu’au bout du jeu.

COLETTE ET LÉA – La tante et la nièce Marseillaises, Marseille dans les Bouches-du-Rhône

Colette et Léa sont une tante et une nièce inséparables, mais avant tout marseillaises et fières de l’être ! Depuis 5 ans, Colette, ne rêve que d’une chose : participer à Pékin Express. Et la seule personne assez courageuse pour la suivre dans cette folle aventure n’est autre que Léa, sa nièce et fille de cœur. Mais Léa en école d’infirmière, ne pouvait se permettre de partir à l’autre bout du monde sans avoir terminé ses études. Diplôme en poche, il est temps pour la jeune fille et sa tante de tenter l’aventure Pékin Express.

CYRILLE ET LUC – Le couple breton, Quimper dans le Finistère

En couple depuis 20 ans, Cyrille et Luc forment une famille recomposée très épanouie et restée unie malgré les difficultés traversées au début de leur histoire. Bien que très différents, Cyrille et Luc se complètent parfaitement. Cyrille, artiste dans l’âme, croque la vie à pleines dent et cultive un certain art de vivre. Luc, plus réservé et sensible a besoin d’être rassuré et mis en confiance avant de se livrer. Ils participent à Pékin Express pour rendre fiers leur famille et plus particulièrement leurs petitsenfants.

ALEXANDRA ET LAURA – Les sœurs “chien et chat”, Neuilly-sur-Seine dans les Hauts-de-Seine

Alexandra et Laura sont deux sœurs totalement différentes mais très fusionnelles. Véritablement “chien et chat”, elles ne peuvent pas passer plus de 3 jours ensemble sans se disputer. Alexandra, adepte des “to do list”, est une personne très organisée tandis que Laura est plus spontanée et extravertie. Mais elles ont en commun : leur joie, leur débordement d’énergie, leur passion du voyage, et surtout leur esprit de compétition ! Fans de l’émission depuis toutes petites, Pékin Express est le rêve de leur vie.

TANGUY ET FLORIAN – Les cousins candides, Armissan dans l’Aude

Tanguy et Florian, jeunes cousins germains, ont été élevés comme deux frères par leur famille dans la région de Narbonne qu’ils n’ont jamais quittée. Encore très proches de leur maman, ils vont pour la première fois vivre une aventure à des milliers de kilomètres de leur famille. Mais, malgré leur apparence d’oisillons tombés du nid, les 2 cousins ont tout de compétiteurs redoutables : ultra sportifs, ils connaissent la rage de la compétition… Pékin Express est l’occasion pour eux de découvrir le monde et de vivre ensemble une aventure qui renforcera encore plus leur complicité.

ALEXANDRE ET CHIRINE – Les amoureux stratèges, Paris

Chirine et Alexandre se connaissent depuis 12 ans. D’abord amis, ils sont peu à peu tombés amoureux et ont officialisé leur relation il y a 7 mois. Ils vivent ensemble depuis quelques semaines et ce n’est pas facile tous les jours. Alors qu’Alexandre est un homme qui aime se laisser porter, à tendance paresseuse, Chirine, quant à elle, est plutôt directive avec un caractère bien trempé. Les deux amoureux ne le cachent pas : ils sont prêts à tout pour gagner ! Si pour eux, la fin justifie les moyens, ils avouent franchement ne reculer devant rien pour arriver premiers ! Et attention ils ne seront pas toujours fair-play !

XAVIER ET CÉLINE – Le patron et l’employée lorrains, Tréméry et Malancourt-la-Montagne en Moselle

Xavier est le patron de Céline depuis 10 ans. Il l’a embauchée quand elle avait 25 ans, l’a vu grandir et un véritable sentiment paternaliste est né entre la jeune fille et lui. Malgré leur complicité, les deux lorrains ne se voient jamais en dehors de l’entreprise et continuent à se vouvoyer quand ils se parlent. Après avoir passé un an en Australie, Céline est devenue mordue de voyage et a envie de nouveaux horizons. Xavier a toujours été attiré par les défis et les nouvelles expériences. L’occasion pour eux de voir s’ils sont capables de vivre une aventure ensemble, de dépasser leur relation patron/employée et de peut-être enfin passer du vouvoiement au tutoiement.

NATHALIE ET ANGIE – Les inconnues

Nathalie, Saint-Nazaire en Loire-Atlantique : Nathalie, mariée depuis 31 ans, est une femme très positive à la motivation sans faille. Après une carrière florissante, elle vient de s’arrêter de travailler pour profiter de la vie. Évoluant dans un milieu assez bourgeois, elle reconnaît sa chance d’avoir une vie privilégiée et de pouvoir souvent voyager. Mais elle aimerait, pour une fois, vivre une vraie aventure à sac à dos, voyager dans des conditions plus sommaires et prouver qu’avoir plus de 50 ans ne veut pas dire être vieux. Elle attend de son binôme une personne avec une “certaine éducation” et des bonnes manières.

Angie, Garges-lès-Gonesse en Seine-Saint-Denis : Angeline, maman d’une petite fille de 4 ans, a grandi dans une cité parisienne. Refusant de se faire appeler par ce prénom qui ne lui correspond pas, elle se fait surnommer Angie. Pas toujours très sage à l’école et ne sachant pas quoi faire de son avenir, Angie s’engage dans l’armée durant 5 ans. Alors qu’elle a du mal à supporter les ordres de ses supérieurs, elle quitte l’armée. Aujourd’hui conductrice de bus dans le nord de Paris, Angie sait se faire respecter mais toujours avec beaucoup de douceur. Déterminée et persévérante, Angie n’a qu’une envie : se dépasser et gagner l’aventure pour prouver à sa famille qu’elle peut aller au bout.

