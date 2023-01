Rugby Champions Cup : suivre Racing 92 / Harlequins en direct, live et streaming (+ score en temps réel et résultat final)

5 ( 9 )

Rugby Champions Cup – Racing 92 / Harlequins en direct, live et streaming, c’est le match à ne pas rater ce dimanche 15 janvier 2023 sur beIN Sports ! La Coupe d’Europe de Rugby se poursuit ce dimanche, le Racing 92 n’a plus le droit à l’erreur et reçoit les Harlequins.







Un match de rugby à suivre en direct sur France 2 dès 16h. Coup d’envoi à 16h15.







Opposé aux Harlequins, dans le cadre de la 3ème journée de la Champions Cup, le Racing 92 tentera de décrocher sa première victoire dans cette campagne.

Actuellement à la 11ème place de la Poule A de la Champions Cup, le Racing 92 compte à ce jour un seul point dans cette campagne 2022/2023.

Racing 92 / Harlequins compositions des équipes

Le XV de départ du Racing 92 : 1. G. GOGICHASHVILI 2. C. CHAT 3. C. GOMES SA 4. C. WOKI 5. B. PALU 6. I. DIALLO 7. B. CHOUZENOUX 8. M. BAUDONNE 9. N. LE GARREC 10. F. RUSSELL 11. J. IMHOFF 12. G. FICKOU 13. F. SAILI 14. D. TAOFIFENUA 15. W. GELANT

Remplaçants : 16. P. NARISIA 17. E. BEN AROUS 18. T. NYAKANE 19. A. HEMERY 20. K. KAMIKAMICA 21. A. GIBERT 22. O. KLEMENCZAK 23. M. SPRING



Le XV de départ des Harlequins : 1. J. MARLER 2. G. HEAD 3. W. LOUW 4. S. LEWIES 5. I. HERBST 6. L. WALLACE 7. W. EVANS 8. A. DOMBRANDT 9. D. CARE 10. M. SMITH 11. A. MORRIS 12. A. ESTERHUIZEN 13. J. MARCHANT 14. C. MURLEY 15. N. DAVID

Remplaçants : 16. J. WALKER 17. J. ELS 18. S. KERROD 19. G. HAMMOND 20. T. LAWDAY 21. L. GJALTEMA 22. O. BEARD 23. W. EDWARDS

Racing 92 / Harlequins en direct, live et streaming

Pour suivre la rencontre, rien de plus simple. Si vous êtes à la maison, installez-vous confortablement sur votre canapé et branchez-vous sur France 2 dès 16h.

Et si vous n’êtes pas devant la télé, pour suivre le score en live, rendez-vous sur le site officiel de la Champions Cub.

Racing 92 / Harlequins, un match évènement de la Champions Cup à suivre cet après-midi dès 16h sur France 2.

