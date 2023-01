« Scènes de ménages » : le prime « Ça se Corse » ce soir sur M6 (17 janvier)

5 ( 8 )

« Scènes de ménages » au programme TV du mardi 17 janvier 2023 – Ce mardi soir à la télé, M6 un prime inédit de la série « Scènes de ménages ». Intitulé « Ça se Corse », il vous promet une belle soirée de rire avec vos couples préférés !







Publicité





A voir ou à revoir dès 21h10 sur la chaîne mais aussi en replay et en streaming gratuit sur 6 play.







Publicité





Scènes de ménages : au programme du prime « Ça se Corse »

Les couples de la série partent à la découverte des magnifiques paysages de la Corse, entre plages paradisiaques et montagnes sauvages. Leur séjour promet d’être corsé !

Les aventures de chaque couple sont jalonnées de multiples rencontres avec des personnages haut en couleur incarnés par des guests de choix ! Ainsi, Emma et Fabien se voient refuser l’aide d’un garagiste corse. Liliane et José, eux, rencontrent une cousine éloignée, Livia, un peu austère. Camille et Philippe comptent sur Walter, un jeune skipper pour réparer leur bateau. Léo et Leslie font de leur mieux pour exécuter les ordres de la directrice de l’hôtel, Solène. Jalil et Louise bataillent contre Monique, une participante au trail, prête à tout pour gagner. Boubibop, quant à lui, suit Raymond tout au long de son périple pour retrouver Huguette.

AVEC : Valérie KARSENTI (Liliane), Frédéric BOURALY (José), Marion GAME (Huguette), Gérard HERNANDEZ (Raymond), David MORA (Fabien), Anne-Elisabeth BLATEAU (Emma), Amélie ETASSE (Camille), Grégoire BONNET (Philippe), Claire CHUST (Leslie), Vinnie DARGAUD (Léo), Claudia MONGUMU (Louise), Ryad BAXX (Jalil)



Publicité





ET EN GUESTS : Bruno SALOMONE (Le garagiste), LIO (Livia), Tom VILLA (Le jeune skipper), Estelle LEFÉBURE (Solène), Véronique JANNOT (Monique), et TITOFF (Boubibop)

Extrait vidéo

De passage en Corse, José s’imprègne de ses racines se sentant rapidement plus corse que les Corses… ce qui a le don d’agacer Liliane !

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 8 Aucune note