Scènes de ménages : un nouveau couple débarque ! Découvrez Christine et Gilbert

5 ( 9 )

Scènes de ménages, nouveau couple – Grande nouvelle pour les fans de la série d’M6 « Scènes de ménages » ! Après un épisode spécial hier soir avec les Bodin’s, la chaîne vient d’annoncer l’arrivée d’un tout nouveau couple : Christine et Gilbert.







Publicité





Alors que la fiction quotidienne d’M6 a entamé sa 14e saison en août, nos duos préférés accueillent un nouveau couple dès le 23 janvier 2023. Alors, tous en chœur, souhaitons la bienvenue à « Christine et Gilbert », interprétés par Fanny Cottençon et Didier Bénureau.







Publicité





CHRISTINE, Interprétée par Fanny Cottençon

Femme de la soixantaine, Christine est propriétaire d’un village de vacances qu’elle a acheté grâce à une donation de son père. Avec cet achat, elle cherchait d’une certaine manière à s’échapper des contraintes de son milieu bourgeois. Gilbert considère qu’il s’agit d’un camping, car ça en a tout l’air, mais Christine rêve un jour de le transformer en hôtellerie de plein air, lieu sélect qui accueillerait du beau monde et des séminaires.

Cet établissement lui cause bien des soucis, notamment à cause de la mise aux normes environnementales très coûteuse et de l’écologie qui deviendra son ennemi. Elle est mère de Fiona, la trentaine, une bourgeoise qui a fait ses études dans une grande école.

En couple, elle est très exigeante et supporte mal la médiocrité. Ses exigences ont été un motif de rupture pour ses anciennes amours avec qui elle s’ennuyait. Avec Gilbert, elle a trouvé quelqu’un qui la traite et la voit enfin pour ce qu’elle pense être : une princesse. L’admiration qu’il a pour elle la sécurise. Dans cette relation, elle s’amuse enfin et se libère des carcans de son éducation.

GILBERT, Interprété par Didier Bénureau

Gilbert, la soixantaine également, est un ancien chauffeur poids lourds qui, par la force de son travail durant des années, est parvenu à se hisser à la tête d’une entreprise de logistique et transports. Habitué à vivre à la campagne depuis toute sa vie, il cultive un sens extrême de la radinerie et cherche toujours à faire des économies.

Il a deux fils. L’aîné est supposé hériter de l’entreprise, mais c’est un boulet pour Gilbert, alors que le cadet est un beau jeune homme surfeur, à l’opposé de son père. Pointilleux, envieux et jaloux, il est tout le temps en guerre contre quelqu’un ou quelque chose, sa vie

entière est un combat.

Pourtant, face à Christine, il se sent parfois désarmé et fragile. Il est en admiration devant celle, qui, à ses yeux, est la huitième merveille du monde. Il aime tout chez elle : ses qualités et ses défauts.



Publicité





Retrouvez « Scènes de Ménages » chaque soir du lundi au vendredi dès 20h30 sur M6, puis en replay sur 6play

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note