C à vous du 3 janvier 2023, invités et sommaire – Après avoir fait son grand retour hier, Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous ce mardi soir sur France 5 pour un nouveau numéro inédit de « C à vous ». Quels sont les invités et le sommaire ce soir ? On vous dit tout.







C à vous du 3 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Réforme des retraites, loi EnR, bouclier tarifaire… La ministre de la Transition énergétique, Agnès Runacher est l’invitée de C à vous

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Charles Coulombeau, chef de “La Maison dans le Parc” à Nancy

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Denis Ménochet et Zar Amir Ebrahimi pour le film “Les Survivants”, en salle le 4 janvier

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Michel Cymes pour l’almanach “Une année 2023 en pleine forme”, disponible aux éditions Solar

