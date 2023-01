The Resident du 11 janvier 2023 : vos épisodes ce soir sur TF1

5 ( 9 )

The Resident du 11 janvier 2023 – Ce soir à la télé, TF1 poursuit la diffusion de la saison 4 de la série « The Resident ». Au programme aujourd'hui alors que Nic et Conrad vont avoir un bébé, les épisodes 3 et 4 inédits.







A suivre dès 21h10 sur TF1







The Resident du 11 janvier 2023 : vos deux épisodes de ce soir

Episode 3 saison 4 « Silence, ça tourne » : Cain est témoin d’un accident. En voulant porter secours à une femme, il est renversé par l’ambulance envoyée sur les lieux. Plusieurs blessés, dont lui, sont transportés à Chastain. Parmi eux, une femme qui s’avère faire partie du programme de protection des témoins, un homme qui souffre de graves brûlures et un jeune homme adepte des réseaux sociaux. L’état de Cain est inquiétant. Il faut opérer pour tenter de restaurer l’usage de ses mains, mais la situation se complique.

Episode 4 saison 4 « Overdose d’attentions » : Devon, qui semble avoir de plus en plus de mal à gérer sa culpabilité par rapport à la mort de son père, voit débarquer sa mère chez lui un matin. Il a un œil au beurre noir et il s’est fait prescrire des somnifères parce qu’il n’arrive pas à dormir. Tout le monde s’inquiète pour lui, mais il finit par accepter l’aide de sa mère. Conrad et lui traitent une mère et sa fille, pendant que Bell se retrouve traqué par une jeune fille victime d’une crise psychotique.



Avec : Matt Czuchry (Conrad Hawkins), Emily VanCamp (Nicolette Nevin), Manish Dayal (Devon Pravesh), Bruce Greenwood (Randolph Bell)

