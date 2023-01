Le Code du 11 janvier 2023 : vos épisodes ce soir sur France 2

5 ( 9 )

Le Code du 11 janvier 2023 – Ce mercredi soir, France 2 continue la diffusion de la saison 2 de la série française « Le Code » avec Daniel Njo Lobé (Idriss Toma), Christiane Millet (Jeanne Vanhoven), et Naidra Ayadi (Nadia Ayad).







Publicité





A voir dès 21h10 sur France 2, ou en avant-première et en replay sur france.tv







Publicité





Le Code du 11 janvier, vos épisodes de ce soir

Épisode 3 : Une parfaite coupable

Croyant défendre une richissime cliente, Jeanne impose sa présence à Claire dans un procès pour meurtre… sauf que l’accusée est une SDF, miroir très dérangeant de notre possible chute à tous. Nadia tente d’assister une cliente toxicomane désormais enceinte. Mais jusqu’où peut-on aider quelqu’un contre son gré ?

Épisode 4 : Dérapages

Nadia et Maxime défendent un policier accusé d’avoir provoqué la mort d’un jeune homme en garde à vue. Claire voit débarquer une cliente inattendue au cabinet : sa mère. Chloé retrouve un ami présent le soir de son accident… et dont le témoignage pourrait changer tout le cours de son futur procès…



Publicité





Le Code – rappel de la présentation de la saison 2

Le secret de l’avocat Idriss Toma a vécu : alors que l’état de santé de l’associé devient de plus en plus préoccupant, chacun des membres du cabinet Ayad, Toma et Vanhoven s’efforce de faire face à sa façon.

Pour tous, l’heure est venue de faire des choix, mais ils resteront fidèles à leur serment : défendre leurs clients jusqu’au bout, quels que soient la difficulté du dossier et les dilemmes intimes auxquels ils sont confrontés.

Le Code, les interprètes

Avec : Daniel Njo Lobé (Idriss Toma), Christiane Millet (Jeanne Vanhoven), Naidra Ayadi (Nadia Ayad), Barbara Probst (Claire Caldeira), Théo Frilet (Maxime Laffargue), Catherine Demaiffe (Elodie Nedelec), Wendy Nieto (Chloé Barbier), Grégoire Bonnet (Jacques Kowalski), Guillaume Faure (Julien Gurou)

En guests : Francis Perrin, Stephan Wojtowicz, Blanche Leleu, Yann Gaël, Emilie Gavois-Kahn, Claire Borotra, Armelle Deutsch, Moïse Santamaria, Cyril Lecomte, Constantin Vidal, Sabine Rosoli, Laëtitia Eïdo.

Noter cet article Cliquez sur les étoiles pour voter







Envoyer la note Note moyenne 5 / 5. Nombre de notes : 9 Aucune note