« Qui veut être mon associé ? » du 25 janvier 2023 : les entrepreneurs ce soir sur M6

« Qui veut être mon associé ? » du 25 janvier 2023, les 5 entrepreneurs de ce soir

FLOATEE

Philippe et Thibaut, 2 amis ingénieurs, ont développé un tee-shirt anti-noyade et anti-UV qui se transforme automatiquement en gilet de sauvetage en moins de 3 secondes en cas d’immersion dans l’eau. De quoi palier aux drames des noyades infantiles et rassurer les parents lorsque les enfants sont hors de l’eau.

CIRCLE SPORTSWEAR

Romain, Solène et Martin sont venus présenter Circle Sportswear, le première marque de sport créée en économie circulaire. Tous les produits sont faits à partir de matériaux recyclés et recyclable, 100% made in Europe ! Circle ouvre une autre voie pour rendre le sport plus responsable, plus durable et permettre à chacun de prendre soin de soi et de la planète.



TCHAO TCHAO

Julien est un rêveur, c’est lorsqu’une profonde envie de s’évader lui prend il y a 5 ans qu’il décide d’aménager sa propre voiture en guise d’hôtel pour ses vacances. De cette idée est né “Tchao Tchao” afin de démocratiser le voyage itinérant pour permettre à tout le monde de vivre cette expérience. Il crée alors des kits et des accessoires pour transformer votre voiture en mini-van !

WHAT THE FOC ?!

Nils, Ilan et Ilan, forment un trio d’entrepreneurs passionnés et complètement décalés. What the Foc ?!, c’est LA sandwicherie la plus dingue de Paris. Une recette unique de focaccia, un pain italien à l’huile d’olive, frais tous les matins et garni de 5 recettes cuisinées et originales, 100% maison. Alors sauront ils emmener les investisseurs dans leur univers complètement fou ?

COLIBREE

Mélanie a fondé Colibree pour répondre à des problématiques auxquelles elle-même a dû être confrontée : trouver un logement étant étudiante pas trop cher et laisser un parent proche habiter dans un centre spécialisé. Colibree est le premier site dédié à la cohabitation inter générationnelle en France qui se base sur le match des affinités des utilisateurs. Alors Mélanie propose-t-elle la solution durable à l’isolement social ?

« Qui veut être mon associé ? », présentation de la saison 3

Ils viennent de la France entière, ont des parcours et des âges différents. Ils ont tous eu une idée, celle d’un objet, d’un service ou d’un commerce, et ont un jour décidé de sauter le pas et de créer leur propre entreprise. Certains en sont aux prémices alors que d’autres vivent déjà de leur projet. Mais à tous, il manque pourtant un élément crucial : de l’accompagnement, des conseils et un financement pour aller au bout de leur rêve.

Ces passionnés vont avoir l’occasion unique de rencontrer 6 investisseurs reconnus, pour les convaincre de s’engager à leurs côtés et de devenir leur associé. Cette rencontre peut changer leur vie.

