« Thérapie fatale » : votre téléfilm ce 13 janvier sur TF1 (histoire et interprètes)

« Thérapie fatale » : histoire et interprètes du téléfilm sur TF1 ce vendredi 13 janvier 2023







A suivre dès 13h55 sur TF1, puis en replay gratuit sur myTF1 pendant 7 jours.







« Thérapie fatale » : l’histoire

Jasmine et Tony achèvent le lycée. Jasmine attend une réponse de Stanford. Tony, athlète à l’avenir prometteur, a la chance de bénéficier d’une bourse. Jasmine reçoit un SMS de la responsable des admissions alors qu’elle est au volant. Une seconde d’inattention et c’est le drame. Tony souffre d’une lésion de la moelle épinière. Il ne peut plus marcher et nul ne peut dire s’il pourra recouvrer un jour l’usage de ses jambes. Daphné, elle, prend un nouveau départ après une histoire d’amour qui a mal tourné. Elle intègre une agence d’aides-soignantes et s’occupe bientôt de Tony. Jasmine entend parler d’un chirurgien qui permet à certains paraplégiques de retrouver l’usage de leurs membres. Ellen, la mère de Tony, refuse qu’il prenne autant de risques, mais le jeune homme est déterminé. Suite à une annulation, un créneau se libère, mais Daphné, qui a pris l’appel de la secrétaire médicale, ne transmet pas le message. Quand Ellen s’en rend compte, elle renvoie Daphné, qui avait pris soin, par ailleurs, de semer la zizanie dans le jeune couple pour le pousser à rompre.

Thérapie fatale, interprètes et personnages

Avec : Leann Van Mol (Daphné), Chris Cimperman (Tony), Meredith Thomas (Ellen), Chloe Staffor (Jasmine)



Notez qu’il sera suivi à 15h40 de la rediffusion « Dans le piège de ma belle-mère ».

