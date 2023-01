« Tout changer ou déménager » du 13 janvier 2023 : sommaire du numéro inédit ce soir sur M6

5 ( 9 )

« Tout changer ou déménager » du 13 janvier 2023 – C’est un inédit de « Tout changer ou déménager » qui vous attend ce vendredi soir sur M6. Aujourd’hui, Stéphane Plaza vient en aide à Cathy et Jérôme, à Maisons-Alfort.







Rendez-vous dès 21h10 sur M6







« Tout changer ou déménager » du 13 janvier 2023

À Maisons-Alfort, Cathy, 46 ans et Jérôme, 40 ans, sont à la tête d’une famille recomposée de 3 enfants. Il y a 5 ans, ils sont devenus propriétaires d’une maison de 80 m² pour laquelle ils ont eu le coup de cœur. Mais aujourd’hui le manque de rangement et d’intimité pour toute la famille est devenu problématique.

Jérôme et les enfants veulent rester car ils sont très attachés au quartier et à leur maison. De son côté, Cathy veut partir mais c’est bien la seule de la famille ! Seule contre tous, elle considère que la maison n’est plus adaptée. Elle veut partir, lui veut rester.

Pour leur permettre de faire leur choix, Sophie Ferjani et Antoine Blandin vont leur apporter le meilleur de la rénovation et de l’immobilier sur un plateau ! Qui fera l’unanimité auprès de Cathy et Jérôme ? La compétition est lancée !

Bande-annonce

On termine avec un extrait vidéo de ce qui vous attend ce soir.



« Tout changer ou déménager » c'est ce soir dès 21h10 sur M6

