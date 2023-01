Un si grand soleil du 13 janvier : Manu trouve le coupable (résumé épisode 1065 en avance)

5 ( 2 )

Un si grand soleil du 13 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1065 en avance – Qu’est-ce qui vous attend demain dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du vendredi 13 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Cécile fait ses bagages, elle part à Paris pour l’un de ses dossiers. Christophe est surpris, elle dit qu’elle lui en avait parlé… Cécile pense que c’est mieux pour eux, elle veut qu’il réfléchisse à ce qu’il veut. Christophe s’excuse. Cécile lui explique qu’elle peut tout entendre mais elle veut l’entendre maintenant. Christophe ne dit rien, Cécile s’en va.







Evan va remplacer un collègue sur une garde, sa femme trouve que ça tombe mal puisqu’elle part à Paris avec Cécile. Robin va être seul, il en plaisante.



Au commissariat, Manu a cherché partout la fameuse montre d’Hervé. Alex promet de chercher de son côté, il a enquêté sur Darius, l’associé d’Hervé. Sa femme a disparu du jour au lendemain alors qu’elle allait divorcé… Et quelques années plus tard, l’un de ses concurrents directs a été retrouvé noyé ! Il n’a jamais été inquiété. Manu veut trouver du concret très vite.

Robin invite Thaïs à passer la soirée avec lui. Il lui explique que ses parents ne seront pas là, elle accepte et dit qu’elle emmènera les pizzas. Kira assiste amusée à leur rapprochement. Thaïs lui explique qu’elle veut une histoire légère, Kira craint que ça soit sérieux pour lui.

Louis propose un tennis à Robin mais il lui dit qu’il est pris. Il lui parle d’un dîner de famille… Louis insiste mais Robin ne lâche pas et l’envoie balader.

Manu parle à Becker de ses soupçons sur l’associé de Rostand. Becker lui rappelle que l’enquête est close et lui reproche de lui avoir fait à l’envers. Il lui dit d’abandonner mais en sortant, il assure à Alex qu’il ne lâchera pas.

Achille parle au mec de sa famille d’accueil, il pense que Christophe et Cécile se sont disputés par sa faute, il les a surpris. Achille lui explique que ça se passe pas bien avec Cécile, elle en fait trop. Il ne comprend pas qu’il lui reproche d’être gentille alors qu’elle doit l’adopter. Mais Achille la considère uniquement comme la copine de Christophe.

A la clinique, Christophe débloque et devient fou… Il s’en prend violemment à Charles pour lui dire de nettoyer les instruments. Margaux appelle Cécile, qui lui dit que Christophe ne s’est toujours pas décidé à parler. Margaux lui dit qu’elle ne peut pas épouser quelqu’un qui ne lui dit pas ce qui va pas. Cécile pense que quelque chose le ronge, elle ne sait pas quoi faire…

Thaïs rejoint Robin, elle a ramené deux pizzas. Robin est un peu gêné, il lui parle des films qu’il a prévu. Thaïs le chauffe… et l’embrasse. Elle lui saute dessus. Pendant ce temps là, Evan arrive à l’hôpital alors qu’Alain peut prendre sa garde. Evan va donc rentrer chez lui et faire la surprise à son fils. Mais en arrivant, il découvre Robin en plein action avec Thaïs ! Il s’éclipse et mange ses pizzas dehors. Il appelle sa femme et lui explique que leur fils passe un cap…

Christophe boit un verre avec Ludo mais il est ailleurs, il est hanté… Ludo lui demande ce qui se passe, il lui dit qu’il ne fait que penser à Ziggy. Mais Ludo lui demande s’il n’y a vraiment que ça… Christophe reste silencieux, Ludo lui dit qu’il est entrain de tout gâcher avec Cécile.

Un si grand soleil du 13 janvier extrait, Achille n’aime pas Cécile

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

