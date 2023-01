Un si grand soleil du 26 janvier : un terrible accident (résumé et vidéo épisode 1074 en avance)

4.4 ( 7 )

Un si grand soleil du 26 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1074 en avance – Un nouvel épisode de votre série quotidienne de France 2 « Un si grand soleil » vous attend demain. Et si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du jeudi 26 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

Milo et Johanna ont encore passé la nuit ensemble. Milo lui propose un petit déjeuner mais il reçoit un appel de sa secrétaire, il doit y aller. Il lui propose de se revoir ce soir, Johanna éclate de rire et lui dit qu’elle l’appelle dans la semaine.







Alix est interviewé par Marc, sa galerie a un franc succès. Elle collabore maintenant avec Hélène, Marc salue son coup de chance au sujet des toiles de Brénas. Il promet de venir à leur vernissage.



Louis embrasse Kira devant le lycée, elle est un peu gênée vis à vis de Lili. Mais Louis est prêt à assumer, il ne veut pas vivre cachés. Ils croisent Robin et Thaïs, qui sont heureux pour eux.

Alix et Hélène se félicitent de leur supercherie ! Ulysse a parfaitement imité Brénas et ils comptent trouver un autre artiste pour utiliser son talent. Elles ont trouvé toute cette histoire très excitante.

Claudine déjeune avec Sabine, elle trouve que leurs rapports sont tendus et ça l’a chagrine. Elle se dit désolée si son agence de tentateurs nuit à sa relation avec Dimitri. Sabine lui assure que ça va. Claudine lui parle de ce qu’elle a dit à Johanna au sujet de son associé à Paris. Claudine dit qu’elle comprend… Elle reconnait être impitoyable dans le travail. Sabine est étonnée par ce mea-culpa. Et Claudine pense que cette association aurait été une erreur.

Kira raconte à Thaïs la déclaration de Louis. Ils sont déjà passés à la vitesse supérieure et c’était super. Elle interroge Thaïs sur Robin, elle lui assure que c’est un pote.

Claudine retrouve Johanna, qui reçoit un appel de Milo. Claudine pense que c’est Yann, Johanna dément et lui dit que c’est Milo. Johanna lui avoue avoir passé le week-end sur son voilier. Claudine lui dit de s’amuser et d’en profiter. Mais elle semble blessée.

Hélène reçoit un marchand d’art, il regarde le dernier Brénas. Il le trouve unique et lui demande le prix, il aimerait l’acheter. Hélène dit qu’elle doit en parler avec Alix. Et il la drague… Il l’invite à boire un verre, elle accepte. Hélène appelle Victor pour se décommander pour ce soir ! Elle prétexte avoir beaucoup de travail pour le vernissage. Victor semble énervé…

Au cabinet, Guilhem retrouve Johanna et Claudine. Il propose à Johanna de l’accompagner à un vernissage de la galerie d’Alix. Elle est déjà prise, mais Claudine sera là. Pendant ce temps là, Alix va voir Ulysse. Ils arrêtent les faux Brénas. Elle veut qu’il copie un autre artiste.

Sabine parle à Dimitri du déjeuner avec sa mère. Elle trouve que c’est mauvais signe qu’elle soit gentille… Pendant ce temps, Hélène se promène avec le marchand d’art.

Thaïs et Robin sortent du cinéma. Elle trouve que les comédies romantiques ne sont pas crédibles, Robin lui parle de Louis et Kira… Ils enchainent sur eux, Thaïs lui rappelle qu’ils ne sont pas amoureux et pas en couple. Ils se disent à demain et s’embrassent. Thaïs rappelle Robin, elle lui dit qu’elle le kiffe déjà et il s’arrête sur la route. Une voiture le renverse !

