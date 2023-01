Un si grand soleil du 9 janvier : Achille très dur avec Cécile (résumé épisode 1055 en avance)

5 ( 3 )

Un si grand soleil du 9 janvier, spoiler résumé de l’épisode 1061 en avance – Que va-t-il se passer dans le prochain épisode de votre série de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. On vous propose dès maintenant de découvrir ce qui va se passer dans l’épisode du lundi 9 janvier 2023.







Attention spoiler, ne pas lire si vous ne voulez pas savoir.

A la clinique vétérinaire, Ziggy rejoint Christophe… Il se demande comment il est sorti de sa cage, mais il est en plein cauchemar et voit Johanna arriver avec une seringue ! Il se réveille en hurlant. Le lendemain matin, Cécile lui demande s’il a bien dormi. Il dit que oui et Cécile lui demande s’il a parlé à Achille. Christophe a oublié et lui parle de l’euthanasie du chien. Cécile le prend mal mais Christophe l’envoie balader.







Leonor dépose Louis au lycée, elle voit qu’il ne va pas bien par rapport à Lili. Et Louis lui souhaite bon courage pour son premier jour chez L Cosmétiques, elle est très stressée.



Elisabeth appelle Alain, Arthur lui a envoyé un mail il ne rentrera pas tout de suite. Elle est affolée, il fout en l’air ses études. Elle ne sait pas quand il va rentrer. Arthur confirme qu’il va gâcher son année s’il ne rentre pas maintenant.

Louis propose à Kira de travailler avec lui, mais elle l’envoie balader. Pendant ce temps là, Bertier fait visiter L Cosmétiques à Léonor.

Becker parle avec le juge qui ne croit pas la nounou de Ziggy. Il veut des aveux, Manu n’est pas de cet avis. Il a vérifié, Raphaëlle n’a fréquenté aucun centre de dressage canin, elle n’a pas le profil et ne croit pas en sa culpabilité. Mais le juge veut qu’elle avoue, il prolonge sa garde à vue et organise une reconstitution.

Elisabeth vient faire la connaissance de Léonor. Elle se montre froide et lui explique qu’elle décidera de son avenir après la fin de sa période d’essai.

Margaux appelle Cécile au sujet du mariage mais elle est perturbée par le comportement de Christophe, qui est fuyant. De son côté, Christophe apprend que la police va faire la reconstitution avec Ziggy le lendemain. Il trouve que c’est trop rapide.

Léonor s’inquiète du comportement d’Elisabeth, Bertier et Enric essaient de la rassurer.

Louis se fait recadrer par Kira, qui lui dit cash qu’elle n’est pas une roue de secours. Louis lui précise que c’est lui qui est parti. Et il s’en va…

Ludo prend l’apéro avec Margaux, Akim et Bilal. Tout se passe bien. Pendant ce temps là, Elisabeth parle avec Alain au sujet de l’assistante, qu’elle ne sent pas. Alain pense qu’elle était de mauvaise humeur à cause d’Arthur.

Cécile appelle Achille. Ils se retrouvent, elle l’emmène au resto. Ils discutent ensuite et elle lui montre les alliances, en lui disant qu’elle aimerait que ce soit lui qui leur amène. Cécile décide de parler ouvertement à Achille. Elle pense qu’il se referme et aimerait comprendre pourquoi. Il est fuyant et lui dit qu’il ne sera jamais sa mère !

Un si grand soleil du 9 janvier extrait, Achille envoie Cécile balader

Pour voir un extrait vidéo de cet épisode, rendez-vous sur france.tv ici.

