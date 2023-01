Un si grand soleil spoilers : Robin gravement malade, les résumés jusqu’au 3 février 2023

4.6 ( 10 )

Un si grand soleil spoilers : résumés en avance jusqu’au 3 février 2023 – Que va-t-il se passer dans les prochaines semaines dans votre feuilleton de France 2 « Un si grand soleil » ? Si vous êtes curieux d’en savoir plus, c’est le moment. En effet, Stars Actu vous dévoile les derniers spoilers transmis par la chaîne pour la semaine du lundi 30 janvier au vendredi 3 février 2023.







ATTENTION SPOILERS, ne lisez pas si vous ne voulez pas savoir.







Et dans deux semaines, on peut vous dire que Evan et Chloé vont apprendre que leur fils Robin est gravement malade ! Ils vont être morts d’inquiétude et vont traverser la pire épreuve de leur vie.

De son côté, Johanna décide de se faire plaisir. Et elle va croiser un certain Milo (incarné par Grégory Questel, acteur de « Plus belle la vie »).

Un si grand soleil spoilers les résumés du 30 janvier au 3 février 2023

Lundi 30 janvier 2023, épisode 1076 : A l’hôpital, l’équipe médicale s’inquiète de l’état d’un de leurs patients, pourtant venu pour une intervention banale. Elisabeth, de son côté, gère son entreprise d’une main de fer. Johanna, quant-à-elle, est bien décidée à se faire plaisir.

Mardi 31 janvier 2023, épisode 1077 : Un cas surprenant et inquiétant fait son apparition a l’hôpital et plonge le service dans un branle-bas de combat. Bilal fait une rencontre inattendue, tandis qu’Hélène se trouve des affinités culturelles avec une de ses connaissances.

Mercredi 1er février 2023, épisode 1078 : Alix est bien décidée à contrecarrer les plans de son poulain, qui aimerait voler de ses propres ailes. Des nuages s’amoncellent au-dessus de la tête de Johanna, ce qui intéresse particulièrement un de ses pairs. De son côté, Victor s’interroge sur le sens de sa vie.

Jeudi 2 février 2023, épisode 1079 : Alors qu’Hélène prend une décision radicale qui aura de lourdes conséquences sur sa vie sentimentale, Evan et Chloé vivent le moment le plus douloureux de leur vie. Parallèlement, une œuvre mystérieuse est proposée à Alix.

Vendredi 3 février 2023, épisode 1080 : Tandis que les problèmes médicaux de Robin prennent de l’ampleur et préoccupent Milo, Gérald s’inquiète des conclusion de l’expertise menée à l’hôpital. De son côté, Claire découvre la triste vérité concernant Victor et continue à se méfier d’Hélène.



Un si grand soleil spoilers : les résumés précédents

Vous avez loupé les résumés en avance et autres spoilers précédents ? Pas de panique. Retrouvez également tous les résumés de « Un si grand soleil » :

du 16 au 20 janvier 2023 en cliquant ICI

du 23 au 27 janvier 2023 en cliquant ICI

