C à vous du 16 janvier 2023, invités et sommaire – Une nouvelle semaine débute et ce lundi soir Anne-Elisabeth Lemoine vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro inédit de « C à vous » sur France 5. Quels sont les invités et le sommaire aujourd'hui ? On vous dit tout.







C à vous du 16 janvier 2023 : le sommaire

🔵 📌 Guerre en Ukraine : au moins 35 morts dans le bombardement d’un immeuble à Dnipro. Analyse de Nicolas Tenzer, directeur de la publication DeskRussie, enseignant à Sciences Po et spécialiste des questions internationales

🔵 📌 Fin de vie : dans un article à paraître ce soir sur le site du Monde, Vanessa Schneider livre un témoignage bouleversant. La grand reporter se confie sur le plateau de C à vous

🔵 📌 Dans le 5/5 de Matt Belliard : Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA Consommation

🔵 👨‍🍳 Dans la cuisine de C à vous : Camille Saint-M’leux, chef du restaurant la Villa9Trois, à Montreuil

🔵 🍽️ Au dîner de C à vous : Raphael Haroche, pour son livre « Avalanche », publié le 12 janvier chez Gallimard

🔵 📺 Dans la suite de C à vous : Véronique Sanson, actuellement en tournée partout en France, présente la réédition de son album « De l’autre côté de mon rêve »

